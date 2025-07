A Milano la prima 'Bottega del Credito' per le micro imprese

Offrirà consulenza specializzata e faciliterà l'accesso ai micro-finanziamenti fino a 75.000 euro la 'Bottega del Credito' inaugurata oggi a Milano da Confesercenti in collaborazione con Cassa del Microcredito e Italia Comfidi. L'obiettivo, ha spiegato il neo presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi, che ha tenuto a battesimo l'iniziativa, è quello di fornire risposte concrete ai bisogni finanziari delle imprese più piccole.

Secondo le ultime rilevazioni, negli ultimi dieci anni il credito alle micro e piccole imprese, quelle con meno di 20 addetti, si è ridotto del 40%, passando da 180 a 109 miliardi di euro. Di questa contrazione, 30 miliardi sono riferibili alle sole microimprese. Nonostante la tenuta del tessuto imprenditoriale lombardo - che nel primo trimestre 2025 ha ricevuto oltre 2 miliardi di euro in finanziamenti - l'accesso al credito resta un ostacolo: le imprese più piccole pagano tassi più elevati (5,5% contro una media UE del 4,8%) e si scontrano con tempi lunghi e requisiti spesso troppo stringenti.

"Serve un ecosistema che aiuti le Pmi a crescere senza ostacoli finanziari - sottolineato Gronchi - La Lombardia è un laboratorio ideale per progetti come questo, che rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle piccole imprese, in particolare nei settori più colpiti dalla crisi degli ultimi anni". "Vogliamo dare alle microimprese risposte rapide e strumenti su misura - aggiunge Emilio Quattrocchi, amministratore delegato di Cassa del Microcredito - L'obiettivo è ridurre la distanza tra il bisogno delle imprese e le soluzioni disponibili".

"Le difficoltà di accesso al credito sono particolarmente sentite nel commercio - sottolinea Gianni Rebecchi, presidente di Confesercenti Lombardia - Con la Bottega del Credito vogliamo offrire uno strumento pratico e vicino alle esigenze quotidiane delle imprese, per accompagnarle verso una crescita sostenibile".

All'inaugurazione dello sportello era presente anche Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, secondo cui "la Bottega del Credito si inserisce in una strategia più ampia di supporto alle imprese lombarde per renderle più competitive e per accompagnarle nei percorsi di crescita e innovazione".