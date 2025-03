Prosieben chiude in lieve aumento a Francoforte, Mfe-Mediaset prepara offerta

Chiusura di lieve aumento per Prosieben in Borsa a Francoforte dopo una giornata sull'ottovolante nel giorno del Cda di Mfe-Mediaset che si prepara a lanciare un'offerta: il titolo del gruppo tedesco ha concluso a Francoforte in aumento dello 0,8% a 6,5 euro dopo aver raggiunto crescite fino al 7% a un massimo di seduta a quota 6,95.

In Piazza Affari poco mossa anche la chiusura di Mfe-Mediaset, che ha segnato una limatura finale dello 0,2% a 4,82 euro dopo una giornata passata al rialzo ai livelli più alti da oltre tre anni. Da mesi Mfe-Mediaset ha ottenuto un finanziamento da 3,4 miliardi con capofila Unicredit che fornisce al Biscione le 'munizioni' per operazioni all'estero, compresa una possibile offerta su Prosieben in Germania.