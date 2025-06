Arrestato Vance Boelter, il killer di Minneapolis: “Aveva una lista di 70 politici da colpire”

Minneapolis, 16 giugno 2025 – È stato arrestato una serratissima caccia all'uomo il 57enne Vance Luther Boelter, il killer di Minneapolis che per due giorni e due notti ha avuto l’Fbi alle calcagna. È accusato di aver ucciso la parlamentare democratica Melissa Hortman – deputata della Camera dei Rappresentanti del Minnesota – e di suo marito, oltre di aver ferito gravemente un altro deputato della periferia di Minneapolis, John Hoffman, e la moglie.

Si è finto poliziotto e ha sparato a sangue freddo. Una tragedia che ha choccato il Paese, avvenuta sabato mattina. L'Fbi aveva offerto una ricompensa fino a 50.000 dollari per avere informazioni decisive per “l'arresto e la condanna” di Boelter – considerato "armato e pericoloso" – che è riuscito a sfuggire alla cattura per 48 ore, nonostante le imponenti ricerche organizzate dalla polizia federale.

Il killer è stato rintracciato nella città di Green Isle, a più di un'ora da Minneapolis. Un'auto collegata all'uomo era stata trovata in zona domenica pomeriggio, prima della sua cattura, e circa 100 agenti di polizia, insieme ad aerei, erano sulle sue tracce.

Melissa Hortman e John Hoffman, parlamentari del Minnesota

La cattura del killer

“Dopo una caccia all'uomo durata due giorni e due notti, le forze dell'ordine hanno arrestato Vance Boelter", ha annunciato il governatore del Minnesota, Tim Walz, in una conferenza stampa. “Ha ucciso per motivi politici – ha aggiunto il governatore – nella sua auto aveva una lista di 70 politici da colpire”. Il suo tarlo era fermare l’aborto.

Questo doppio attacco a due parlamentari democratici ha scioccato la classe politica di questo Stato relativamente tranquillo e ha lasciato di stucco i rappresentanti politici in tutto il Paese, immersi in un clima politico di grande tensione.

Sebbene fosse armato, è stato arrestato "senza l'uso della forza", ha dichiarato Jeremy Geiger, colonnello della polizia del Minnesota. La sua fuga si è conclusa domenica sera nella città di Green Isle, più di un'ora a ovest di Minneapolis, hanno riferito le autorità ai giornalisti, aggiungendo che è stato interrogato.

"È stato un terribile atto di violenza politica, un assassinio di matrice politica", aveva detto sabato Walz, quasi in lacrime, davanti alle telecamere, descrivendo la sua amicizia e il suo rapporto di lavoro con Hortman, che è stata per sei anni speaker della Camera del Minnesota.

Chi è Vance Boelter: predicava contro l’aborto e il gender

Il 57enne Vance Luther Boelter aveva redatto un "manifesto" e una lista di politici da colpire. Lo ha riferito il New York Post. Qualche ora dopo aver sparato a due politici e ai loro consorti, il killer di Minneapolis è passato nella casa dove affittava una stanza.

È quanto emerge dai video girati dalle telecamere di sicurezza. Secondo quanto riferito da uno dei suoi inquilini, Vance Boelter "non è un chiacchierone. È un uomo di famiglia, ha una moglie, un cane e figli". David Carlson, amico di lunga data del killer, racconta che Boelter è radicalmente cambiato dopo il liceo. "Quando eravamo a scuola era come gli altri teenager. Poi ha iniziato a predicare nei parchi", ha detto l’amico e coinquilino.

Alcuni video della sua attività da predicatore stanno emergendo online. Uno riportato dal Daily News lo mostra esprimere critiche contro l'aborto. "Molte chiese in America non hanno ascoltato Gesù. Le chiese sono così incasinate che non sanno che l'aborto è sbagliato", si sente dire mentre era in Africa, dove si sarebbe recato più volte. In un altro video del febbraio 2023, Beolter predica su come in America molti "non sanno di che sesso sono. Non sanno il loro orientamento sessuale, sono confusi".

Il messaggio agli amici: "Potrei morire a breve"

“David e Ron vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po'". È il messaggio che killer di Minneapolis, Vance Boelter, aveva inviato ai suoi due coinquilini prima di mettersi in fuga, secondo quanto riportato dal gionale locale Minnesota Star Tribune.

"Non ci posso credere, non so perché lo abbia fatto”, ha detto David Carlson, uno dei coinquilini che ha ricevuto il messaggio, ai microfoni della Cnn. "Potrei morire a breve, quindi voglio farvi sapere che vi voglio bene e che avrei preferito che le cose fossero andate in un altro modo", ha scritto Boelter. "Non voglio dire altro per non implicarvi in alcun modo perché non ne sapete nulla . Ma vi voglio bene e mi dispiace", ha aggiunto.