Banca Agricola Popolare di Sicilia e Nexi: partnership per potenziare i pagamenti digitali

Banca Agricola Popolare di Sicilia e Nexi hanno sottoscritto una partnership strategica pluriennale per "potenziare l'offerta di servizi di pagamento digitale rivolti a famiglie, professionisti e imprese". L'accordo, sottolinea una nota, nasce "con l'obiettivo di mettere a disposizione della clientela soluzioni di pagamento", "integrate nei canali digitali e fisici della banca".

Attraverso la collaborazione con Nexi, Baps consolida il proprio percorso di innovazione, previsto nel Piano di Impresa 2025-2027 "Futura". Per Nexi, "la collaborazione con Baps è una conferma della propria capacità di mantenere e rafforzare le partnership con le banche italiane del territorio, accompagnandole nella transizione verso modelli di banca digitale accessibile e sostenibile".

Per l'ad di Baps Saverio Continella, "L'accordo con Nexi ci permette di offrire soluzioni concrete, fruibili e scalabili, facendo leva sulla forza di un partner tecnologico di respiro europeo". E Marco Ferrero, Chief Regional Officer di Nexi Italy ha sottolineato come l'azienda "disponga di scala, competenze e presenza territoriale per supportare le banche del nostro paese nell'offerta di prodotti e servizi altamente innovativi, capaci di soddisfare le esigenze dei loro clienti e di favorirne l'inclusione finanziaria".