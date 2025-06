Prolungamento della metropolitana M5: Regione Lombardia non può garantire ulteriori fondi

Per quanto riguarda il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza "noi abbiamo già fatto una parte importante però in questo momento, tenendo conto della situazione, non credo che saremo in condizioni di versare ulteriori risorse. Comunque ascolteremo, vedremo e cercheremo di capire". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un appuntamento nella sede di Assolombarda a Milano, parlando dell'incontro che ci sarà al Mit il 26 giugno con la Regione e i Comuni sul prolungamento della M5.

"La disponibilità a collaborare c'è sempre. Non posso impegnarmi in questo momento a mettere ulteriori risorse oltre a quelle che abbiamo già messo", ha aggiunto.

Era stato il ministro e leader della Lega Matteo Salvini nei giorni scorsi a spiegare di aver invitato a Roma i rappresentanti di Regione Lombardia e dei comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni per discutere sull'argomento precisando che "stiamo investendo miliardi" e di contare sul fatto che anche "tutti gli altri ci mettano il loro contributo".