Prezzi del gas e dell'elettricità in calo: opportunità per cambiare gestore

A maggio il prezzo del gas sui mercati internazionali ha registrato un crollo verticale di quasi il 31% rispetto a febbraio, mentre il prezzo dell'elettricità nello stesso periodo è sceso del 39%. I dati arrivano da Consumerismo No Profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende. A parere delle due organizzazioni questo sarebbe il periodo migliore per i consumatori per cambiare gestore e trovare offerte convenienti sul mercato e hanno lanciato un apposito gruppo d'acquisto sulla piattaforma (https://www.wegroup.it/) che scade il 15 giugno. Analizzando i dati del Gestore Mercati Energetici (Gme) emerge come il prezzo del gas sia passato da una media di 52,96 euro/MWh di febbraio 2025, mese in cui si raggiunsero quotazioni elevatissime, a una media di 36,58 euro/MWh di maggio, con un ribasso del 30,9%. Andamento analogo sul mercato del Pvs (Punto scambio virtuale), dove il prezzo del gas è passato da 0,560 euro/Smc (standard metro cubo) di febbraio a 0,406 euro/Smc di maggio, in discesa del 27,5%. Per l'elettricità i dati del Gme evidenziano un calo addirittura del 39,1%, con il prezzo medio che passa dai 150,36 euro/MWh di febbraio agli attuali 91,55 euro/MWh.