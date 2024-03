Leo, 'lotta a furbetti fisco, un aiuto a chi vuole pagare'

Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre c'è tutta la volontà di aiutare chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco". Lo assicura il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in una nota in cui annuncia l'ok del cdm ai decreti legislativi sulla riscossione e sui giochi. "Per questo aiuteremo i contribuenti aumentando la rateizzazione massima - aggiunge -, che passerà gradualmente da 72 a 120 rate". "Sono già dieci i decreti di attuazione della riforma fiscale presentati in Cdm, dei quali otto approvati in via definitiva", ha aggiunto Leo. "In particolare - spiega -, oggi il governo ha approvato in prima lettura il decreto sulla riscossione. Si tratta di un importante intervento su una materia complessa e delicata, che ha tre obiettivi: snellire l'attuale magazzino di debiti fiscali, attualmente a 1.200 miliardi; evitare che in futuro se ne crei un altro della medesima entità; rendere la riscossione più veloce ed efficiente, in linea con i principali Paesi europei".