Borse asiatiche in rialzo cauto, Softbank valuta investimento in OpenAi

Seduta in cauto rialzo per le Borse asiatiche, dove molti listini sono chiusi per le festività del capodanno lunare. Tokyo sale dello 0,2% e Sydney dello 0,8% mentre le serrande restano abbassate a Hong Kong, Seul, Shanghai e Shenzhen.

L'attenzione degli investitori è proiettata alle decisioni delle banche centrali: i future europei salgono in vista della riunione della Bce di oggi, che dovrebbe ridurre il costo del denaro di un quarto di punto, come pure quelli su Wall Street, in rialzo dopo che ieri gli indici americani avevano reagito con una flessione all'attesa pausa della Fed sui tassi e a una sfilza di trimestrali - tra cui Ibm, Meta, Microsoft e Tesla - non tutte brillanti.

La notizia, riferita dall'Ft, che Softbank starebbe valutando un investimento fino a 25 miliardi di dollari in OpenAi ha contribuito ad allentare le tensioni sui titoli tecnologici, in una settimana segnata dal terremoto scatenato dalla startup cinese Deepseek.