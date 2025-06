Borsa: Milano positiva, brillano Tim e Nexi

La Borsa di Milano (+0,3%) si muove in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sotto i riflettori Tim (+3%), con un report degli analisti di Berenberg che vedono un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 90 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,44%.

Nel listino principale in luce anche Nexi (+2,3%) e Stm (+1,7%). Sale il comparto dell'energia con Italgas (+1,6%), A2a (+1,2%), Enel (+0,5%), mentre è sulla parità Eni (+0,02%). Ancora in rialzo il settore della difesa con Leonardo (+0,9%) e Fincantieri (+3,3%).

Si guarda alle banche mentre proseguono le operazioni di consolidamento del settore. Bene Mps (+0,48%), dopo il via libera della Bce all'offerta su Mediobanca (+0,43%) e nel giorno del Cda per l'aumento di capitale a servizio dell'operazione. Bene anche Mediolanum (+0,5%). Deboli Popolare di Sondrio e Bper (-0,4%), Unicredit (-0,3%) e Banco Bpm (-0,1%). Poco mossa Intesa (-0,01%). Illimity sale del 4,7%, dopo la notizia dello scioglimento del patto di consultazione a seguito dell'annuncio del premio del 5% per l'operazione lanciata da Banca Ifis (+0,7%).