Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre si guarda alla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Sotto i riflettori anche la maratona Usa per il bilancio. Resta alta l'attenzione sul fronte delle tensioni geopolitiche con le guerre in Medio Oriente e quella in Ucraina da parte della Russia. Avvio in rialzo per Londra (+0,26%), Francoforte (+0,24%) e Parigi (+0,11%).