AdI in as chiede la Cigs per 5200 dipendenti a rotazione

Acciaierie d'Italia in AS rende noto" che oggi è stata inviata l'istanza di esame congiunto per l'avvio della nuova cassa integrazione guadagni straordinari prevista per le aziende in amministrazione straordinaria. La richiesta, trasmessa al ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali, interesserà un numero medio di dipendenti fino ad un massimo di 5200 e riguarderà tutti i siti della Società". L'utilizzo della Cigs - precisa la società in una nota - che farà perno su trasparenti criteri di forte rotazione del personale, sarà strettamente connesso ai livelli di produzione degli stabilimenti e consentirà di ultimare il Piano di ripartenza con l'attivazione dopo l'estate del secondo altoforno". La società - conclude - consapevole di richiedere alle proprie persone un forte sacrificio, vuole continuare ad investire su un modello di relazioni industriali responsabile e in grado di accompagnare questa importante fase di cambiamento".