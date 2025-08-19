Swatch, accuse di razzismo e scuse: la pubblicità del modello con gli occhi a mandorla ha fatto infuriare i cinesi

Non è più tempo da occhi a mandorla: “Stereotipo razzista”. Nella campagna pubblicitaria Swatch si vede (o meglio: ormai si vedeva) un modello che con le dita “stira” la pelle del viso, allunga gli angoli degli occhi verso i lati e verso l’alto “trasformando” l’espressione del viso e costruendo i tratti caratteristici degli asiatici. Risultato: le immagini diffuse sul sito web del gruppo svizzero, considerate offensive, hanno provocato il putiferio in terra cinese e sulla piattaforma social Weibo. Il popolo di Pechino era pronto a boicottare gli orologi. E allora Swatch ha incassato, ritirato la campagna e si è scusata: “Abbiamo preso nota delle recenti preoccupazioni a proposito della rappresentazione di un modello in un’immagine per la Swatch Essential Collection – ha scritto l’azienda in una nota sui Instagram e Weibo – Trattiamo queste tematiche con la massima importanza e abbiamo immediatamente rimosso tutto il materiale a livello mondiale. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi disagio o incomprensione che questo potrebbe aver causato”. Crono si è rimangiato i figli della famiglia del marketing online.

Guerra d’Oriente alla Svizzera. Il caso occhi a mandorla è scoppiato in un momento delicato per il gruppo, che oltre a Swatch controlla i marchi Omega, Longines e Tissot. L’Asia – Cina, Hong Kong e Macao soprattutto – pesa per il 24% nel fatturato totale (in calo dal 33% di fine 2023). Swatch aveva preventivato un lieve miglioramento nella seconda metà del 2025, anche se il danno di immagine causato dalla campagna pubblicitaria “razzista” potrebbe costringere il management a rivedere i piani. Sul social cinese l’ammissione di colpa da parte di Swatch non sembra infatti aver prodotto un perdono di massa, anzi.

La modella della "sfortunata" campagna D&G del 2018

Non è la prima volta che un’azienda europea è costretta a fare retromarcia e a ritirare in tutta fretta una campagna pubblicitaria in Cina. Ricordate Dolce & Gabbana? Era il novembre del 2018 e un video mostrava una modella cinese intenta ad assaggiare piatti italiani con le bacchette. Seguirono bufera dei consumatori asiatici, turbolenze sulle piattaforme di e-commerce e sfilata cancellata a Shanghai, prima che tornasse il sereno.