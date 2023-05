Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 – L’evento di apertura in diretta

La settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si colloca in un momento cruciale per la definizione delle politiche economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. Infatti, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il disegno dei nuovi interventi previsti da RepowerEU e soprattutto la definizione delle politiche territoriali finanziate dai fondi europei per la coesione 2021-27 segneranno il futuro dell’Italia fino al 2030. Per questo, è indispensabile assicurare un pieno allineamento delle politiche nazionali e regionali con gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività e il rafforzamento della coesione sociale.

I territori in particolare rappresentano l’attore principale da cui deve essere veicolata la transizione verso un modello più sostenibile, promuovendo politiche che tengano conto degli ambiti ambientali, sociali, economici e istituzionali che dal basso possano portare il Paese verso i traguardi disegnati dall’Agenda 2030 con il supporto attivo della società civile e del settore privato.

Nel corso dell’evento di apertura l’ASviS ospiterà un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare delle Regioni e delle Città, insieme a rappresentanti del Governo e della Commissione europea e di importanti stakeholder economici, per disegnare insieme strategie che garantiscano la coerenza delle politiche nazionali e territoriali e delle strategie del settore privato per lo sviluppo sostenibile, oltre a mettere in evidenza buone pratiche e risultati conseguiti.