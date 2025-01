Salasso bollette luce e gas per gli italiani. “Spesa di 300 euro in più nel 2025”

Roma, 2 gennaio 2025 – Per Davide Tabarelli, 64 anni, presidente di Nomisma Energia, “dopo lo stop al passaggio del gas russo nei gasdotti ucraini”, il salasso è certo: l’italiano medio – titolare di bolletta luce e gas – “nel 2025 pagherà più che nel 2024, ma probabilmente meno che nel 2023. Oggi il prezzo del gas all’ingrosso sta a 50 euro per megawattora, il 30% in più della media 2024 pari a 35 euro”.

Il maggior costo per famiglia?

“Oggi possiamo stimarlo a 300 euro in più: 161,57 per l’elettricità e 131,33 per il gas. Ricordando che, come avviene in quasi tutta Europa, i prezzi viaggiano accoppiati perché in Italia il gas concorre in maniera decisiva alla produzione dell’energia elettrica”.

Dappertutto è così?

“No. Spagna e Portogallo, grazie alla maggior presenza di rinnovabili, hanno dinamiche di prezzo differenziate. Un vantaggio, sicuramente, soprattutto per la bolletta elettrica”.

L’Unione europea dipende ormai solo per l’8% del gas russo. Come si spiega l’impennata in corso?

“I contratti futures del gas rispondono a logiche finanziarie molto pronunciate. La chiusura del transito ucraino al gas russo, diventata ufficiale solo a fine 2024, certifica una strozzatura nell’approvvigionamento. Così, con l’estremizzazione tipica dei mercati – soprattutto di questo tipo di mercati più facilmente orientabili – i prezzi schizzano velocemente verso l’alto”.

Potrebbe non essere finita?

“Nessuno può escludere fasi di picchi temporanei, anche oltre queste soglie, tuttavia non credo rivedremo i record del 2022 a 330 euro/MWh, pari a un costo medio annuo di 120 euro, poi sceso a 80 euro nel 2023”.

I livelli delle scorte di gas quali scenari propongono?

“La media Ue è al 73% delle capienze, quella dell’Italia al 78%”.

Quanto basta per scavallare l’inverno senza nuovi danni?

“In assenza di ulteriori sconvolgimenti geopolitici, forse sì”.

Ma non lo dà per certo...

“A inizio 2024 le scorte Ue erano all’87%. Oggi non siamo messi altrettanto bene. E una coda invernale rigida potrebbe determinare problemi diffusi”.

Dove?

“Non solo nei Paesi come Austria e Slovacchia dipendenti al 60% dal gas russo, ma anche in altre aree, specie in presenza di particolari circostanze”.

Quali?

“Essenzialmente maggiori consumi (in caso di temperature sotto le medie stagionali) e contemporanee difficoltà distributive. Se le scorte si abbassassero eccessivamente, anche la pressione delle infrastrutture di pompaggio potrebbe infatti soffrire, fino a determinare possibili fermi industriali”.

Innescando a quel punto altri fisiologici rincari?

“Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma finché la guerra tra Russia e Ucraina non si concluderà, le dinamiche di prezzo resteranno in tensione. Viviamo nel paradosso di un continente ricchissimo di gas – perché la Russia, ricordiamocelo, fa parte dell’Europa – e costi energetici troppo alti”.

La polizza italiana?

“Più rigassificatori, più autoproduzione, più rinnovabili, più diversificazione. Invece ogni nuova soluzione diventa fonte di lite territoriale e politica”.

Intanto, finanza e produttori festeggiano.

“Oggi gli Stati Uniti, che estraggono il gas a un decimo dei prezzi attuali, esprimono forte capacità competitiva e si candidano a espandere le proprie quote di mercato in tutta l’Ue”.