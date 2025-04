Il mercato del porno va a gonfie vele, quanto guadagnano gli attori. Italia nella top 10 dei fruitori

Roma, 18 aprile 2025 – Le denunce che stanno investendo Rocco Siffredi, l’attore pornografico accusato da alcune colleghe di presunte violenze sul set, ha riportato l’attenzione su un mondo, quello dell’hard, da sempre molto in voga ma di cui si parla poco, fra moralismi e tabù. In realtà, l’industria del porno è un settore economico importante, che produce un notevole giro d’affari, e il cui indotto dà lavoro a migliaia di persone. Ma veniamo ai numeri.

Un giro d’affari che sfiora i 288 miliardi di dollari

Secondo un’indagine condotta da Transparency Market Research, il valore globale dell’industria pornografica ha toccato i 287,8 miliardi di dollari nel 2023, e stando alle proiezioni degli esperti, al tasso annuo di crescita dell’8,6%, potrebbe raggiungere i 706 miliardi di dollari entro il 2034. In particolare, è la fruizione di contenuti online a far impennare il volume d’affari, fra video on demand, live streaming e giochi di simulazione. Un ruolo importante è anche quello degli abbonamenti ai contenuti per adulti, fra piattaforme specializzate, siti e inserzioni che hanno nella pubblicità un ruolo dominante. Secondo Market Reasearch Future, il solo segmento online genererà entro il 2030 un fatturato di 118 miliardi di dollari. A tal proposito, fa riflettere un’indagine condotta da WorldMetrics e InCreditTools, che stima nel 30% del totale, il traffico internet riconducibile a contenuti per soli adulti. Una percentuale altissima, che potrebbe salire ancora se si considera l’aumento di investimenti per le realtà virtuali ed immersive, il cui mercato già nel 2025 dovrebbe raggiungere 1 miliardo di dollari.

Italia nella top 10 dei fruitore

Considerando che sono attivi 4,2 milioni di siti porno nel mondo, per una platea di 68 milioni di utenti giornalieri, che generano oltre 45 miliardi di visite mensili, è scontato che il fatturato non conosca crisi e che i siti hard siano fra i più visti e quindi anche quelli con più pubblicità. L’Italia è fra i principali mercati consumer d’Europa, stando ai dati di SimilarWeb e Pornhub Insights. Il nostro Paese infatti figura stabilmente nella top 10 globale per consumo di contenuti per adulti, con un tempo medio di navigazione superiore a 9 minuti per visita. Ciò nonostante, non vi è una industria in grado di competere con quelle americana, giapponese e dell’Europa dell’est. L’assenza di una struttura è dimostrata anche dal crescente successo di OnlyFans, un fenomeno dove ognuno può diventare protagonista, e che ha generato 1,3 miliardi di dollari di fatturato nel 2023, con oltre 3 milioni di utenti attivi, e un payout mensile di 200 milioni di dollari. Alla base del fenomeno vi è la possibilità di accedere a contenuti personalizzati, al contatto diretto con il protagonista dei video, e l’anonimato nell’accesso ai contenuti stessi.

Quanto si guadagna nel mondo dell’hard

Appurato che i guadagni dell’industria dell’hard arrivino principalmente dai contenuti online, vediamo ora quanto incassano i protagonisti, coloro i quali si esibiscono dinanzi alle telecamere. Stando a quanto dichiarato da Derek Hay, fondatore della La Direct Models, i guadagni sono molto lontani da quanto si pensi. Le donne percepiscono di più degli uomini, e si arriva anche a 2mila dollari per scena, mentre gli uomini guadagnano all’incirca la metà. Ci sono poi le top star, che in base alle visualizzazioni e alla “fama”, possono arrivare anche ad incassi annui di 400mila dollari. Dunque, cifre non così alte per gli attori lontani dalla celebrità, e che inducono a pensare come anche questo settore stia vivendo una profonda trasformazione. A conferma di ciò, la scelta della nota pornostar Mia Khalifa, che ha deciso di lasciare i set e concentrarsi sul suo profilo Onlyfans, dove ha ben 22 milioni di abbonati che ogni anno le pagano 6 milioni di dollari, per poter accedere a contenuti erotici privati ed esclusivi.