Gazprom: interrotte le forniture di gas russo tramite l’Ucraina. “Kiev ha rifiutato di estendere gli accordi”

Roma, 1 gennaio 2025 – “Le forniture di gas russo tramite l'Ucraina si sono interrotte alle 8 ora di Mosca” (le 6 in Italia): è l’annuncio di Gazprom. “Dato che Kiev ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi in tal senso” con la Russia, l'azienda “ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l'Ucraina”: è quanto si legge in un comunicato di Gazprom, citato dall'agenzia di stampa Tass.

Intanto, sempre l'agenzia di stampa russa Tass afferma che oltre un milione di soldati ucraini sono rimasti uccisi o feriti in azione dall'inizio di quella che Mosca chiama “operazione militare speciale” contro Kiev, nel febbraio 2022. Secondo il Ministero della Difesa russo le perdite dell'Ucraina in quell'anno ammontavano a circa 118.500 militari e nel 2023 a circa 405.400. E i dati ottenuti dai bollettini quotidiani di Mosca e altre informazioni ad accesso libero dei funzionari russi indicano – sostiene la Tass – che le truppe di Kiev hanno perso circa 595.000 persone tra morti e feriti in azione nel 2024.

