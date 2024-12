E’ ancora guerra del gas: Zelensky, la Russia, il premier slovacco Fico, il rally dei prezzi e gli effetti sull’Italia

Roma, 28 dicembre 2024 - E’ scontro aperto tra il premier slovacco Robert Fico e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La partita è quella del transito del gas che, passati gli anni, restano comunque un elemento sul tavolo dei rapporti (diretti e indiretti) tra l’Europa e Mosca. Zelensky attacca a testa bassa e accusa Fico di voler aprire un "secondo fronte energetico contro l'Ucraina a spese degli interessi del popolo slovacco", dopo che il premier slovacco ha minacciato di interrompere le forniture di energia elettrica all'Ucraina.

Cosa ha detto Fico

Robert Fico, in un nuovo video pubblicato ieri su Facebook, ha avvisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, se l'Ucraina intende interrompere la fornitura di gas russo alla Slovacchia a partire dal primo gennaio, la Slovacchia prenderà in considerazione la possibilità di interrompere il flusso di elettricità verso Kiev, o altre azioni. Nel video, di circa 10 minuti, Fico ha accusato Zelensky di non essere interessato a un cessate il fuoco nella guerra contro la Russia.

Gas, un impianto in Slovacchia al confine con l'Ucraina (foto Ansa)

Il contrattacco di Zelensky

Zelensky oggi è passato al contrattacco affermando che "la politica miope di Fico ha già privato il popolo slovacco di un risarcimento per la perdita del transito del gas russo. Ora rischia di privare gli slovacchi di altri 200 milioni di dollari all'anno, che l'Ucraina paga per l'elettricità importata", ha aggiunto Zelensky. "Qualsiasi decisione arbitraria a Bratislava o gli ordini di Mosca a Fico in merito all'elettricità non possono tagliare la fornitura di energia elettrica dell'Ucraina, ma possono certamente tagliare i legami delle attuali autorità slovacche con la comunità europea", ha avvertito il leader ucraino, come riporta Ukrinform.

L’incontro tra Putin e Fico

Lo scorso 19 dicembre Zelensky aveva escluso il rinnovo dell'intesa con Mosca per il transito del gas attraverso l’Ucraina e la visita a Mosca di Fico di 3 giorni dopo è servita a poco. Ungheria e Slovacchia importano del resto ancora due terzi del gas da Mosca. Anche l’Austria riceve la maggior parte del metano dall’impianto che attraversa l’Ucraina.

Gli effetti sull’Italia

L’Italia fa parte di quel gruppo di paesi europei che è riuscita a ridurre drasticamente la dipendenza da Mosca, ma l’effetto sulle bollette è comunque arrivato. Il rally del gas di fine anno, causato proprio dall'imminente scadenza dell'intesa tra Russia e Ucraina, ha infatti portata a un aumento della bolletta del 18,2% per la fascia dei cosiddetti clienti di tipo 1, serviti in 'maggior tutela' nel primo trimestre del 2025. Altro co-fattore dell'aumento della bolletta è il 'generale inverno', con temperature più rigide rispetto al 2023, che hanno generato una progressiva erosione delle scorte nell'Unione Europea. Queste ultime sono scese sotto la soglia del 75%, ben al di sotto della media dell'82,64% degli ultimi 5 anni.