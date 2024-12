Cavi sottomarini tranciati in Finlandia, Bruxelles: “Sabotaggi e attacchi in aumento contro l’Europa”

Roma, 27 dicembre 2024 – La ‘rottura’ di quattro cavi sottomarini tra Finlandia ed Estonia, verificatasi ieri, preoccupa l’Ue che vede "uno sforzo coordinato" dietro questi episodi nel Mar Baltico frequenti negli ultimi mesi.

"Il sabotaggio è in aumento in Europa e abbiamo assistito a una varietà di attacchi: incendi dolosi, attacchi informatici e interferenze elettorali. La tempistica e la precisione dell'hacking di EstLink 2 e dei cavi dati suggeriscono piuttosto uno sforzo coordinato", ha affermato l’alto rappresentate Ue per la Politica Estera, Kaja Kallas, al canale radiotelevisivo estone ERR. Per Kallas, questi tentativi di sabotaggio "sono più che incidenti isolati: sono un tentativo deliberato di colpire le nostre infrastrutture digitali ed energetiche". "Non ci lasceremo scoraggiare dall'aiutare l'Ucraina", ha aggiunto.

Secondo la società finlandese Fingrid, la linea elettrica EstLink 2 tra Finlandia ed Estonia è stata interrotta mercoledì quando due navi si trovavano in prossimità di un cavo sottomarino. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta; si stanno valutando ipotesi che vanno dal sabotaggio a un guasto tecnico.

Petroliera Eagle S nelle acque al largo di Porkkalanniemi

Nel frattempo, la guardia costiera finlandese ha scortato una delle navi, la petroliera Eagle S, battente bandiera delle Isole Cook, diretta dalla città russa di San Pietroburgo all'Egitto, verso la costa finlandese, ha riferito Yle. Tra Estonia e Finlandia sono state costruite due linee elettriche: EstLink 1 con una capacità di 350 MW nel 2006 ed EstLink 2 con una capacità di 650 MW nel 2014.

Circa 145 chilometri del cavo sono sott'acqua. Lo scorso novembre sono stati segnalati danni a diversi cavi per le telecomunicazioni nel Mar Baltico.