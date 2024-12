La Russia avanza verso il nord dell’Ucraina. La mossa di Putin: “Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla”

06:16

Lavrov: "Abbiamo bisogno di accordi definitivi"​​

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che per giungere alla cessazione delle ostilità in Ucraina serve una mossa forte. "Non ci accontenteremo di chiacchiere inutili. Quello che abbiamo sentito finora è un continuo parlare della necessità di arrivare a un cessate il fuoco, e nessuno nasconde che l'obiettivo del cessate il fuoco è di guadagnare tempo per continuare a inondare l'Ucraina di armi e consentirle di rimettersi in piedi, portare avanti una mobilitazione e così via". Dunque, ha rimarcato Lavrov, "un cessate il fuoco sarebbe un vicolo cieco". E ancora: "Abbiamo bisogno di accordi definitivi e legalmente vincolanti che documentino le condizioni per garantire la sicurezza della Russia e, naturalmente, gli interessi legittimi dei nostri vicini, ma in un modo basato sul diritto internazionale, che renderà impossibile violare quegli accordi".