Finlandia, 4 cavi sottomarini danneggiati. Sospetto sabotaggio: sequestrata una petroliera ‘fantasma’ russa

Roma, 26 dicembre 2024 - Ieri ‘si è rotto’ un cavo elettrico sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia, oggi si parla di 4 cavi di telecomunicazione sottomarini nel Baltico danneggiati nelle ultime ore, ha reso noto Laura Laaster, portavoce del Ministero estone degli Affari economici citata dall'emittente pubblica finlandese. Una serie di 'incidenti' quanto meno sospetti che hanno coinvolto cavi per le telecomunicazioni e l'elettricità, di cui due tra la Finlandia e l'Estonia (due dell'operatore finlandese Elisa), uno tra la Finlandia e la Germania (del gruppo finlandese Cinia) e uno cinese (di proprietà della Citic). La Laaster ha assicurato: "La causa dei danni non è nota, ma secondo le aziende non avrà ripercussioni sui consumatori". Intanto sono già partite le indagini per scoprire se si è trattato di azioni di sabotaggio, come si sospetta riguardo alla rottura che ieri ha interessato il cavo tra Finlandia ed Estonia.

Sospetti su una petroliera russa

La polizia finlandese prima aveva sospettato una nave cinese, la Yi Peng 3, in zona al momento della rottura, poi si è concentrata su una nave petroliera russa, la Eagle S, proveniente dalla madrepatria e ritenuta parte della famosa "flotta fantasma" di Mosca. Sami Rakshit, direttore generale delle dogane finlandesi, in conferenza stampa ha detto che la nave russa, battente bandiera delle Isole Cook, trasportava "benzina senza piombo caricata in un porto russo". E Robin Lardot, del National Bureau of Investigation, ha confermato che è stata aperta un'indagine per "sabotaggio aggravato".

Sequestrata la Eagle S

Gli agenti sono saliti a bordo della Eagle S per ulteriori indagini: "Abbiamo parlato con l'equipaggio e raccolto prove", ha confermato Lardot. Intanto la nave russa è stata bloccata a largo di Porkkala, a circa 30 chilometri da Helsinki, da una motovedetta finlandese. Le autorità finlandesi in seguito hanno deciso di sequestrare la Eagle S.

Il presidente: “Fermate le navi fantasma”

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha lanciato un appello perché siano eliminati i "rischi provocati" dalle navi fantasma russe, che servono a Putin per aggirare il regime sanzionatorio. "Da ieri seguiamo la situazione", ha invece assicurato il premier finlandese, Petteri Orpo. In Estonia intanto è stata convocata una riunione straordinaria di governo.

Incidenti sospetti

Sabotaggi e sospetti tali, sono situazioni non nuove nei Paesi del Baltico: lo scorso novembre erano stati messi fuori uso altri due cavi sottomarini, uno dalla Finlandia alla Germania e l'altro fra la Lituania e la Svezia, prima ancora, nel settembre 2022 ,l'esplosione dei gasdotti NordStream.

Ue, Kallas: "Rafforziamo protezione cavi sottomarini"

"L'incidente che ha coinvolto i cavi sottomarini nel Mar Baltico è l'ultimo di una serie di sospetti attacchi alle infrastrutture critiche. Ci congratuliamo con le autorità finlandesi per la rapidità con cui hanno abbordato la nave sospetta. Stiamo collaborando con le autorità finlandesi nelle indagini in corso. Siamo pienamente solidali con Finlandia, Estonia e Germania", ha dichiarano la Commissione Ue e l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas. "Condanniamo fermamente qualsiasi distruzione deliberata delle infrastrutture critiche europee. La nave sospettata fa parte della flotta ombra russa, che minaccia la sicurezza e l'ambiente e finanzia il bilancio bellico della Russia. Proporremo ulteriori misure, comprese le sanzioni, per colpire questa flotta", si legge nel comunicato. In conclusione la Ue sottolinea: "In risposta a questi incidenti, stiamo rafforzando gli sforzi per proteggere i cavi sottomarini, anche attraverso un maggiore scambio di informazioni, nuove tecnologie di rilevamento, capacità di riparazione sottomarina e cooperazione internazionale. Restiamo impegnati a garantire la resilienza e la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche. Al momento non vi sono rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nella regione".