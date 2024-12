Cavo elettrico sottomarino tra Finlandia ed Estonia spezzato, sospetto sabotaggio

Un cavo elettrico sottomarino che collega Finlandia ed Estonia si è spezzato questa mattina, ha segnalato il primo ministro finlandese Petteri Orpo, nell'ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto cavi per telecomunicazioni e condotte energetiche nel Mar Baltico.

Arto Pahkin, responsabile delle operazioni della rete elettrica finlandese, ha detto all'emittente pubblica Yle che "non si può escludere la possibilità di un sabotaggio". Il premier ha precisato che l'interruzione di corrente "non influisce sulla fornitura di elettricità per i finlandesi" e che "le autorità rimangono vigili anche durante il periodo natalizio e stanno indagando sulla situazione", ha aggiunto su X.

L'operatore Fingrid ha detto che la corrente sul cavo EstLink 2 che invia elettricità all'Estonia è stata tagliata alle 12:26 ora locale (11.26 in Italia). Il mese scorso sono stati tagliati anche due cavi per telecomunicazioni nel Baltico che collegano la vicina Svezia e la Danimarca. I sospetti erano rapidamente caduti sulla nave cinese Yi Peng 3, che, secondo i siti di tracciamento delle navi aveva sorvolato i cavi all'incirca in quel momento. Lunedì la Svezia ha dichiarato che la Cina ha respinto la richiesta di indagini da parte dei procuratori sulla nave e che questa aveva lasciato l'area.

Funzionari europei hanno affermato, da parte loro, di sospettare legami tra gli incidenti e il conflitto in Ucraina, ipotesi liquidata dal Cremlino come "assurda" e "ridicola".

Altri incidenti si sono verificati il 17 novembre, tra la Lituania e l'isola svedese di Gotland. Il giorno dopo tra Helsinki e il porto tedesco di Rostock. Le tensioni sono aumentate intorno al Baltico dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Nell'ottobre 2023, un gasdotto sottomarino tra Finlandia ed Estonia è stato chiuso dopo essere stato danneggiato dall'ancora di una nave cargo cinese.

"Qualora si appurasse che l'interruzione del collegamento elettrico tra Estonia e Finlandia EstLink2 è stata causata dall'interferenza di una nave di passaggio, i Paesi membri della Nato dovrebbero rapidamente consultarsi sulle azioni da intraprendere. Non si dovrebbe escludere la chiusura del Mar Baltico alle navi battenti bandiera di certi Paesi", ha scritto sul suo profilo X il presidente della commissione Esteri del Parlamento estone, Marko Mihkelsons.