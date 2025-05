Tour Mediterraneo Vespucci: Scopri i Musei Nazionali con Riduzioni Speciali

Nel corso delle prossime tappe del Tour Mediterraneo Vespucci, grazie al progetto "Il Vespucci incontra la cultura" sarà possibile scoprire le meraviglie dei musei nazionali e dei luoghi della cultura delle città raggiunte dalla nave scuola della Marina Militare, con una speciale riduzione sul biglietto d'ingresso nei giorni di permanenza in città del veliero. L'accordo è una delle iniziative discendenti dell'accordo di collaborazione siglato dal Ministero della Cultura e altri 12 ministeri che hanno deciso di sostenere le iniziative del Tour Mondiale e del Tour Mediterraneo Vespucci, fortemente volute dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenute dalla Difesa. Il protocollo d'intesa, siglato dal direttore generale Musei Massimo Osanna per il MiC e dall'amministratore delegato Luca Andreoli per Difesa Servizi, è finalizzato alla promozione delle bellezze e delle eccellenze italiane, in particolare quelle legate alla storia e alla cultura del nostro Paese. Nel corso delle giornate in cui l'Amerigo Vespucci farà tappa nelle prossime città italiane, i cittadini potranno scoprire le meraviglie dei musei nazionali e degli istituti culturali elencati nell'accordo, grazie a una speciale riduzione sul biglietto d'ingresso. L'accesso sarà regolato tramite prenotazione sul sito www.tourvespucci.it: i visitatori muniti di ricevuta di prenotazione potranno acquistare il titolo di accesso agevolato direttamente presso la biglietteria del museo. Le prossime tappe del progetto nazionale sono: - Napoli (13-16 maggio 2025): Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi, Villa Pignatelli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana - Gaeta (24-27 maggio 2025): Parco archeologico della Villa di Tiberio e Museo archeologico nazionale di Sperlonga, Museo archeologico nazionale di Formia, e Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando - Civitavecchia (28 maggio-3 giugno 2025): Museo archeologico nazionale di Civitavecchia - Genova (10-13 giugno 2025): Palazzo Reale e Palazzo Spinola.