Dieci missili russi Oreshnik alle porte dell’Ue. “Abbattuto a Zaporizhzhia caccia F16 di Kiev”

I missili Oreshnik in Bielorussia

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko anticipa il dispiegamento di almeno dieci missili Oreshnik forniti dalla Russia. "Per ora penso che saranno dieci. Vedremo in seguito. Se la Russia vuole dispiegarne di più, ne dispiegheremo di più", ha affermato, a margine del Consiglio economico euroasiatico in corso nell'oblast di Leningrado. Lukashenko non ha parlato di una data precisa. L'Oreshnik, missile ipersonico a medio raggio a testata multipla è stato sperimentato dalla Russia contro un impianto di Dnipro, in Ucraina, il mese scorso. Allora Vladimir Putin ha ordinato l'avvio della produzione industriale.