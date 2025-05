La Francia punta a una nuova intesa energetica con la Germania di Merz

La Francia considera l’incontro di oggi tra il presidente Emmanuel Macron e il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz come un’opportunità per “voltare pagina” rispetto ai precedenti dissensi sull’energia nucleare e sulla neutralità tecnologica.

La Francia, favorevole al nucleare, e la Germania, contraria, si scontrano da anni sul ruolo che questa fonte di energia a zero emissioni ma non rinnovabile dovrebbe – o non dovrebbe – avere nella decarbonizzazione del mix energetico europeo.

Parigi e Berlino si sono perfino ritrovate a guidare gruppi opposti di Paesi UE sul tema del nucleare, spesso paralizzando a vicenda le rispettive iniziative all’interno del Consiglio dell’Unione. Ma la visione personale, favorevole al nucleare, di Merz è vista a Parigi come un’opportunità.

“Vorremmo […] instaurare un nuovo riflesso di coordinamento franco-tedesco su questi temi e ri-sincronizzare la nostra agenda per avere una maggiore neutralità tecnologica nel settore energetico”, ha dichiarato lunedì un funzionario dell’Eliseo.

“Quando parliamo di nuovo riflesso, o di reset, o di ri-sincronizzazione sul tema, intendiamo dire che abbiamo un obiettivo comune: non discriminare tra le diverse fonti di energia a basse emissioni di carbonio, e quindi questo sarà uno dei temi trattati”, ha aggiunto il funzionario francese.

L’incontro di oggi

L’incontro bilaterale è rimasto in forse per mezza giornata dopo che Merz non è stato eletto al primo scrutinio martedì mattina, raggiungendo la cancelleria solo al secondo turno, un fatto senza precedenti.

“Sta a noi rendere il motore e il riflesso franco-tedesco più forti che mai. Sta a noi accelerare la nostra agenda europea per la sovranità, la sicurezza e la competitività”, ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, salutando l’elezione di Merz.

“Appuntamento a Parigi domani per lavorarci insieme”, ha aggiunto, confermando di fatto che la visita si svolgerà.