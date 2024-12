Incidente aereo in Kazakistan, “per Baku un missile russo è la causa del disastro”. Bloccato anche il Gps sul Mar Caspio

Roma, 26 dicembre 2024 - Dopo le indiscrezioni e i sospetti che sono circolati su social network e media russia e ucraini, arrivano le prime conferme ‘di livello’: fonti governative azere hanno confermato in esclusiva a Euronews che un missile terra-aria dei sistemi di difesa russi ha causato lo schianto del volo della Azerbaijan Airlines ad Aktau, in Kazakistan, ieri.

Secondo le fonti, il missile è stato lanciato contro il volo 8432 durante un'attività di droni sopra Grozny, e le schegge hanno colpito i passeggeri e l'equipaggio della cabina esplodendo accanto all'aereo. Fonti governative hanno dichiarato a Euronews che all'aereo danneggiato non è stato permesso di atterrare in nessun aeroporto russo, nonostante la richiesta dei piloti di un atterraggio di emergenza, e gli è stato ordinato di volare attraverso il Mar Caspio verso Aktau, in Kazakistan.

Secondo i dati, i sistemi di navigazione Gps dell'aereo sono stati bloccati durante tutto il percorso di volo sopra il mare.