Kiev: drone marino abbatte per la prima volta un elicottero russo. Il video

Roma, 31 dicembre 2024 – Le forze armate ucraine hanno rivendicato oggi l'abbattimento di un elicottero dell'aeronautica russa da parte di un drone navale, parlando di un "attacco storico", senza precedenti, avvenuto sul Mar Nero. Secondo l'intelligence militare ucraina, l'attacco è stato condotto da un drone Magura V5 dotato di missili, e ad essere abbattuto è stato un elicottero Mi-8, colpito nei pressi della penisola di Crimea. La nota diffusa sui social è accompagnata da un video dell'abbattimento. Durante i combattimenti sarebbe stato colpito anche un secondo elicottero russo dello stesso tipo, che però è riuscito a tornare alla sua base.

Come ricorda il sito The Kiev Independent, il drone Magura, operativo dall'estate del 2023, può coprire una distanza di oltre 800 chilometri, raggiungere una velocità di 80 km/h e trasportare una testata da 250 chilogrammi. Si tratta di veicoli lunghi 5,5 metri che costano circa 240.000 dollari. Lo scorso giugno, l'intelligence ucraina aveva annunciato modifiche al veicolo per azionare missili antiaerei. Fino ad oggi il drone Magura era stato usato contro la flotta russa del Mar Nero, colpendo le navi carico di esplosivo.