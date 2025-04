L’IA di Gemini arriva sulle auto: cosa cambia

L’Intelligenza Artificiale (IA) entra sempre di più anche nell’abitacolo delle nostre automobili. Google sta per dire addio definitivamente il suo storico assistente vocale entro la fine del 2025 e Gemini si appresta a prendere il suo posto su tutte le piattaforme, inclusi i veicoli. Ma cosa significa, davvero, avere un sistema di intelligenza artificiale del genere a bordo?

Una sorta di copilota

Gemini, evoluzione del precedente Bard, è in grado di elaborare richieste complesse in linguaggio naturale: può spiegare il significato di una spia sul cruscotto, suggerire percorsi alternativi evitando traffico e condizioni meteorologiche avverse, oppure raccontare una favola ai bambini durante un lungo viaggio. Ma non è finita qui: grazie alla sua capacità di interpretare immagini, può analizzare in tempo reale il feed delle telecamere della vettura, segnalando potenziali pericoli, ostacoli o comportamenti anomali degli altri veicoli.

Il sistema di IA di Google sta quindi per prendere posto accanto a noi al volante sui sistemi Android Auto mentre si attendono nuovi sviluppi anche per la versione destinata ad Android Automotive OS (AAOS). Le sue capacità di comprendere testo, immagini, voce e contesto in tempo reale, lo rendono uno degli strumenti più promettenti per la nuova generazione di veicoli intelligenti. Diverse case automobilistiche tra cui BMW, Mercedes e Hyundai, hanno già annunciato collaborazioni con Google per integrare Gemini nei propri sistemi di infotainment e assistenza alla guida.

L’intelligenza artificiale nelle auto entro la fine del 2025

I primi test stanno già partendo negli Stati Uniti e in Germania. Alcuni modelli, come la nuova serie 7 di BMW o la EQE di Mercedes, permetteranno agli utenti di interagire con Gemini già nel 2025. Le funzioni iniziali si concentreranno su infotainment, assistenza vocale e navigazione predittiva. La vera rivoluzione, che già si intravede appena oltre l’orizzonte, potrebbe presto diventare realtà: un’auto che ascolta, osserva, comprende e anticipa.