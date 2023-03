Riforma fiscale, cosa prevede: estesa la flat tax. Iva a zero su pane e latte

Roma, 10 marzo 2023 - Nell’immediato, riduzione delle aliquote da 4 a 3 e estensione della flat tax incrementale ai dipendenti. Per arrivare, entro la fine della legislatura, alla tassa piatta per tutti. Ma anche rimodulazione dell’Iva (con qualche bene, come pane, pasta e latte a Iva zero, ma è solo un’ipotesi), revisione dell’Ires, semplificazione del contenzioso (con alleggerimento del penale per l’omesso versamento). E così nel giorno in cui Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, mette in fila i numeri record del recupero dell’evasione, tocca al viceministro Maurizio Leo confermare l’approdo della riforma fiscale in Consiglio dei ministri per la settimana prossima e avvisare: "Vogliamo dare un po’ di quiete al contribuente in periodi particolari, come i mesi di agosto e dicembre, in cui non arrivano le lettere di compliance". Mentre buoni segnali arrivano dalla rottamazione: le domande sono già a quota 600mila. Riforma fiscale 2023, la simulazione: chi ci guadagna (e quanto) con 3 aliquote Irpef Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, 67 anni Ecco come l'Agenzia delle Entrate ha recuperato 20 miliardi di evasione fiscale: è record Riforma del Fisco: tagli alle aliquote, il ceto medio risparmia. Sconti a chi assume Fisco, numeri record Recupero dell’evasione record nel...