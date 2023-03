Riforma del Fisco: tagli alle aliquote, il ceto medio risparmia. Sconti a chi assume

Roma, 7 marzo 2023 - In arrivo il secondo modulo della riforma fiscale, in attesa della grande riforma della flat tax prevista dal governo nell’ambito della legislatura. L’obiettivo, per ora, è quello di ridurre le attuali aliquote da quattro a tre. Con vantaggi concentrati sui ceti medi, nella fascia di reddito fino a 50 mila euro. La legge delega dovrebbe arrivare entro metà marzo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Poi, ovviamente, bisognerà attendere il via libera da parte del Parlamento per rendera effettivamente operativa. Non sarà un salto nei buio dal punto di vista dei conti pubblici: le coperture potrebbero essere raccolte attraverso un riordino dell’attuale giungla delle detrazioni e delle deduzioni fiscali. Fisco, riforma delle aliquote: ecco chi ci guadagna. Le simulazioni Riforma del reddito con riforma delle aliquote La riforma La riapertura del cantiere fiscale è stata annunciata ieri dal viceministro per l’Economia, Maurizio Leo. "Penso che ci siano le condizioni per ridurre il numero delle aliquote: si può arrivare a un sistema a 3, ci stiamo lavorando con la Ragioneria – ha detto l’esponente di via Venti Settembre parlando all’Ordine dei commercialisti di Milano – Abbiamo circa 600 tax expenditure che cubano 156 miliardi. Là si...