Roma, 10 maggio 2020 - Confronto, domani, tra Governo e Conferenza delle Regioni in merito alle possibili riaperture delle attività economiche dal 18 maggio dopo il lockdown legato all'emergenza Coronavirus. L'annuncio arriva dal presidente Stefano Bonaccini dopo la richiesta giunta oggi dai governatori di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento, i quali hanno minacciato di procedere in maniera autonoma in caso di mancate certezze.

"Dal 18 ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale", ha chiarito il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia al Tg2. "Noi stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale dal 18 maggio - ha aggiunto -: potranno riaprire gran parte delle attività economiche", ma "non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza".

Il pressing delle Regioni, soprattutto quelle a guida del centrodestra, va avanti da giorni. Solo ieri il presidente ligure Giovanni Toti aveva annunciato il via libera a bar, spiagge e parrucchieri a partire dalla fine della cosiddetta Fase 2. Sempre ieri, intanto, il Tar Calabria ha accolto il ricorso dell'esecutivo e annullato la parte dell'ordinanza della presidente Jole Santelli in cui si consentiva il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar, ristoranti e agriturismi.