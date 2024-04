Fondazione Crt, Mef chiede chiarimenti su patto occulto

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Crt ha preso atto "delle richieste fatte pervenire dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presidente ad interim, Maurizio Irrera, in coordinamento con il cda e il collegio sindacale, procederà prontamente alle operazioni necessarie per fornire all'Autorità di Vigilanza tutte le informazioni e gli atti richiesti". Lo afferma la Fondazione Crt in una nota nella quale fa riferimento ad una lettera che è stata inviata dal ministero dell'Economia a tutti gli organi di vertice della Fondazione Crt per chiedere, dopo le dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona e del segretario generale Andrea Varese, di fare chiarezza sul presunto patto occulto tra i consiglieri. Secondo notizie circolate oggi on line il Mef avrebbe chiesto alla Fondazione "di fare pervenire un'adeguata informativa sui fatti, corredata da valutazioni di ciascun organo di indirizzo". "I membri del consiglio - si legge nella nota - vogliono esprimere un sentito ringraziamento a tutte le funzioni e ai dipendenti di Fondazione Crt che, pur in un periodo complesso, stanno garantendo il normale funzionamento delle attività e soprattutto il costante flusso di erogazioni a supporto del territorio".