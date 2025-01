Rc auto, per 585mila automobilisti peggiora la classe di merito: ecco perché

Roma, 16 gennaio 2024 – Il nuovo anno si apre con una notizia poco positiva per gli automobilisti italiani. Basandosi sui dati dell'Osservatorio di Facile.It, si evince come le tariffe Rc auto continuino a crescere: per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia a dicembre 2024, infatti, era necessaria una cifra media di 643,95 euro, ovvero il 6.19% in più rispetto a quella che occorreva 12 mesi prima. La tariffa in questione, acronimo di 'Responsabilità civile autoveicoli', consiste nel contratto assicurativo che copre danni materiali o fisici provocati da autoveicoli di ogni tipo in caso di incidente. L'analisi, inoltre, entra nello specifico e analizza a livello sia regionale che provinciale la statistica dei guidatori che hanno dichiarato un sinistro stradale con colpa nel corso del 2024, e che vedranno di conseguenza peggiorare la propria classe di merito con conseguente aumento dell'Rc auto nel 2025.

I numeri

Secondo l'Osservatorio di Facile.It, che ha portato avanti l'indagine, oltre 585mila automobilisti italiani assicurati vedranno peggiorare la propria classe di merito per via di un sinistro di colpa dichiarato nell'anno solare 2024. L'analisi a livello nazionale, realizzata basandosi su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti tra novembre e dicembre 2024, dimostra come la quota di guidatori colpiti dall'aumento del prezzo a causa di un sinistro con colpa sia pari all'1.78% del totale. Per quanto riguarda invece le singole regioni italiane, emergono differenze significative nei dati in percentuale: in Toscana, ad esempio, è stato registrato il maggior numero di denunce di incidenti con colpa del 2024 (2.34%) e vi sarà quindi il maggior numero di automobilisti che riceverà un aumento nell'Rc auto. Seguono in graduatoria la Sardegna, con il 2.29% di denunce, e la Liguria, con il 2.15%. I numeri più bassi di denunce vengono registrati in Basilicata (1.26%), Calabria (1.30%) e Trentino Alto-Adige (1.40%).Tra le singole provincie, invece, ad avere il numero più alto di automobilisti che vedranno incrementata la propria classe di merito è quella di Prato (3.35% degli automobilisti), seguita da Cagliari (2.85%) e Grosseto (2.64%). Ultime in classifica le provincie di Crotone, Ferrara e Rovigo, con percentuali pari o inferiori all'1%.

Chi vedrà peggiorata la classe di merito

La classe di merito consiste nell'indicatore che monitora la condotta dell'automobilista assicurato anno dopo anno, premiandolo o penalizzandolo in base all'avere causato o meno incidenti stradali. A questo proposito, Facile.It rilascia nella propria indagine ulteriori dati specifici. La percentuale di automobilisti che vedranno peggiorata la classe di merito, ad esempio, è più alta tra le donne (1.99% delle automobiliste) che tra gli uomini (1.65%). In base al dato anagrafico, invece, la percentuale di coloro che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 è maggiore negli over 65 (2.30% del totale) e nella fascia dei 55-64enni (1.84%). Valori di gran lunga più bassi si riscontrano invece nella fascia 19-24 anni (1.51%) e in quella tra i 25 e i 34 anni (1.58%). Relativamente alla professione dell'assicurato che ha denunciato un incidente, infine, la categoria che ha dichiarato con maggiore frequenza un sinistro con colpa è quella degli agenti di commercio (3.13%), seguita da quella dei pensionati (2.24%) e da quella degli impiegati (1.85%).

"Rallenta il trend di crescita dei prezzi Rc auto"

A seguito di questa lunga serie di dati e numeri, e nonostante l'aumento della cifra media necessaria ad assicurare il proprio veicolo, il Managing Director delle assicurazioni per Facile,It, Andrea Ghizzoni, si dichiara fiducioso sul futuro: "Il rallentamento dell'inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità – sottolinea Ghizzoni – stanno sicuramente iniziando ad avere i primi effetti positivi sul fronte dei prezzi Rc auto, che nel corso del 2024, pur rimanendo elevati, hanno visto rallentare il loro trend di crescita. Se il contesto economico rimarrà stabile, ci aspettiamo che gli effetti positivi si trasmettano integralmente sul mercato Rc auto e che la curva di prezzi possa tornare a stabilizzarsi. In un contesto come questo, confrontare le offerte di diverse compagnie può rivelarsi fondamentale per individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare".