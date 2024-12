Piaggio Aerospace ceduta alla turca Baykar, azienda leader nei droni da guerra

Roma, 27 dicembre 2024 - La Baykar, azienda turca produttrice tra l'altro dei droni militari Bayraktar TB2 usati in Ucraina, acquisisce Piaggio Aerospace, realtà italiana di progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici, in amministrazione straordinaria da dicembre 2018. L'ok è arrivato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy che ha autorizzato i Commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation - due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace - a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali alla società turca Baykar MakinaSanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ("Baykar"), azienda leader nello sviluppo e produzione di sistemi Uav e tecnologie aerospaziali avanzate.

"Garantito il rilancio dell'azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Il Ceo Haluk Bayraktar su X ha garantito il potenziamento della produzione e dell'occupazione in Italia. "Siamo orgogliosi di guidare Piaggio Aerospace verso il futuro, un'icona dell'aviazione italiana con 140 anni di tradizione. Con una visione condivisa e un impegno comune, lavoreremo per preservare l'identità storica di Piaggio Aerospace, potenziarne la capacità produttiva e favorire la crescita dell'occupazione in Italia, unendo innovazione e rispetto per le radici".

Urso ha aggiunto: "Dopo sei anni di attesa, ridiamo un futuro a Piaggio Aerospace, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo, salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro".

Giuseppe Cossiga, presidente della Federazione della Aziende di Aerospazio, Difesa e Sicurezza (Aiad): "Si conclude con una notizia positiva per il sistema industriale nazionale, sia sotto i profili strategici che di doverosa salvaguardia dei livelli occupazionali. Ferma restando l'attenzione dovuta alle imprese di un settore così importante quale quello di Aerospazio e Difesa, finalmente giunge una soluzione per una vicenda che è durata sicuramente troppo a lungo. L'auspicio è che l'arrivo di capitali e anche mentalità nuove sappiano far tornare Piaggio ai livelli di un tempo, in un mondo ormai tanto cambiato e dunque bisognoso di imprese capaci di rispondere a un mercato dominato dalle nuove tecnologie e dall'innovazione".

Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm: "Potrebbe rappresentare una nuova prospettiva positiva per questa importante realtà del settore aerospaziale italiano, interrompendo anni di incertezza". Ed ha aggiunto: "Vigileremo affinché Baykar mantenga gli impegni presi a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili e le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici". Concludendo: "C'è il rammarico che nessun soggetto imprenditoriale italiano di rilievo abbia voluto credere seriamente in questa eccellenza industriale. Ricordiamo che Piaggio Aerospace rappresenta un fondamentale partner del nostro sistema della Difesa".