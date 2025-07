Dazi, l’accordo Usa-Europa sull’energia. Gli analisti sono scettici: “Obiettivi impossibili”

Washington, 29 luglio 2025 – Le schede che ha preparato la Casa Bianca per illustrare “il più grande accordo mai concluso” (per usare una formula cara a Donald Trump) parlano chiaro: “L’Ue investirà 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti durante il mandato del presidente Trump. Questo investimento si aggiunge agli oltre 100 miliardi di dollari l’anno che le aziende dell’Ue già investono in Usa. L’Ue raddoppierà la sua dipendenza dagli Stati Uniti come superpotenza energetica, acquistando 750 miliardi di dollari di esportazioni energetiche entro il 2028. Ciò rafforzerà il dominio energetico Usa, ridurrà la dipendenza europea da fonti avversarie e ridurrà il deficit commerciale con l’Ue”.

Grafico possibili ripercussioni dell'accordo sui dazi Usa-Ue

"Dominio energetico degli Usa”

Il tycoon e il suo staff non si fanno scrupoli a parlare espressamente di “dominio energetico“. Ma gli esperti non condividono tutto questo entusiasmo. Il primo motivo? L’obiettivo appare quasi impossibile da raggiungere. La domanda della Ue molto difficilmente potrà crescere così tanto e in così poco tempo. Anche perché fino a pochi giorni fa la Commissione europea prevedeva una diminuzione della domanda di gas (quello naturale liquido fa la parte del leone nell’intesa scozzese) nel prossimo decennio.

“La cifra dei 750 miliardi – attacca Davide Oneglia di TS Lombard – è priva di significato, poiché irrealizzabile. Non solo perché la domanda dell’Ue non può crescere così tanto, ma anche perché gli esportatori statunitensi non possono fornire questi volumi".

Europa: l’85% della spesa agli Stati Uniti

Le esportazioni americane di gas, petrolio e nucleare verso l’Unione europea nel 2024 hanno sfiorato appena i 78 miliardi. Raggiungere i 250 miliardi è un traguardo che quasi tutti reputano oltre l’ambizione. La Ue dovrebbe di fatto destinare agli Stati Uniti circa l’85% della sua spesa totale per l’importazione di combustibili fossili, un livello considerato logisticamente e strategicamente insostenibile. Gli Usa, invece, per rispettare l’accordo, dovrebbero entrare nel regno dei miracoli. Secondo gli analisti energetici di Kpler, l’export globale di energia nel 2024 ha toccato i 168,5 miliardi. Per soddisfare le richieste del tycoon, gli Stati Uniti dovrebbero quindi lasciare completamente a secco gli altri partner e trovare di aumentare di quasi il 50% le loro esportazioni.

D’altra parte l’intesa raggiunta ieri tra Donald Trump e Ursula von der Leyen al momento è ancora scritta sull’acqua. I dettagli, che saranno decisivi per capire la fattibilità dell’operazione, saranno definiti solo nelle prossime settimane. Un tempo sufficiente per trovare le formule adatte a piegare l’accordo alla realtà senza irritare troppo il sire, pardon il tycoon.