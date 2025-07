Accordo Usa-Europa sui dazi, l’economista Fortis: “La Ue aveva poche armi. Ha prevalso il buon senso”

Roma, 29 luglio 2025 – “L’accordo è il frutto di un negoziato in cui una parte, gli Usa, ha cercato di imporre la volontà del Paese più forte – spiega Marco Fortis, economista, direttore e vicepresidente della Fondazione Edison –. È un po’ come se si minacciasse la guerra nucleare e dall’altra parte prevalesse il buon senso e la volontà di evitare il peggio. Sotto questo profilo, l’Europa è riuscita a fermare una guerra commerciale che sarebbe stata un danno per tutti. E, in più, ha messo fine a un lungo periodo di incertezza”.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump

Si poteva ottenere di più?

“Per ora non conosciamo i dettagli dell’accordo. Ma quali erano le armi davvero a disposizione dell’Europa? Se avesse deciso controdazi sui servizi digitali, come Amazon, le televisioni commerciali o le carte di credito, il peso sarebbe caduto sul consumatore europeo”.

Però è soprattutto sul capitolo dei servizi digitali che gli Usa hanno un surplus...

“Sì. Ma è anche vero che il deficit commerciale sulle merci europee è molto più contenuto rispetto a quello con Cina, Messico o Canada. Non sono i nostri prodotti ad aver messo in ginocchio l’economia americana. Gli Usa non producono le Ferrari o il Parmigiano”.

Nel mirino delle critiche è finita anche la Meloni.

“È il solito vizio italico di buttare tutto in caciara. Come se un accordo, che qualcuno ha definito una doccia scozzese per l’Europa, fosse la conseguenza dell’incapacità di negoziare dei singoli Paesi. È vero che Meloni ha un buon rapporto con Trump. Ma in questo caso sarebbe stato come andare nella gabbia dei leoni senza neanche una frusta. Quindi, come si fa a sostenere che l’Italia ha fatto poco? Neanche se ci fossero stati De Gasperi o Mitterrand al tavolo delle trattative saremmo usciti vivi da questa situazione”.

L'economista Marco Fortis, vice presidente di Fondazione Edison

Perché?

“Perché Trump ha cambiato tutto, ha introdotto variabili assolutamente irrazionali nelle relazioni diplomatiche fra i Paesi, anche con gli alleati. Non era mai successo che gli Usa avessero un approccio così violento contro l’Europa. Siamo di fronte a una rivoluzione. Non è colpa di Meloni se Trump ha vinto le elezioni, è un po’ fuori di testa e si muove come un elefante in una cristalleria”.

Cosa rischia l’Italia?

“Siamo sicuramente fra i Paesi più esposti, insieme con la Germania. Ed è anche per questo che abbiamo sempre sostenuto la linea della prudenza nel negoziato con gli Usa, evitando i toni più accesi come quelli della Francia, che non ha un surplus commerciale rilevante nei confronti degli americani. Confindustria, qualche settimana fa, aveva anche avanzato delle previsioni. È ovvio che ci saranno settori più colpiti, come ad esempio quello vitivinicolo. Ma prima di tirare le somme bisognerà leggere la versione finale dell’accordo dove, ad esempio, potrebbero esserci settori esentati dai dazi. Inoltre bisognerà anche vedere come reagiranno i singoli settori alla luce della nuova geopolitica dei dazi. Perché, ad esempio, anche con dazi al 15% i nostri prodotti potrebbero diventare più competitivi rispetto a quelli realizzati in Cina o in Corea”.

E se le esenzioni non arrivassero?

“Allora l’Europa, ma anche gli Stati nazionali, potrebbero o dovrebbero attivare misure compensative, che potrebbero prendere la forma di incentivi o crediti di imposta. Ma tutto deve essere fatto in accordo con Bruxelles. È chiaro che il finanziamento di queste misure, decise per contrastare una situazione di emergenza, deve essere escluso dal calcolo del deficit e, quindi, dai parametri del patto di stabilità. Ma io sono sicuro che all’interno del perimetro dell’accordo ci possano essere spazi di manovra per le esenzioni”.