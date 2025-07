L’intesa sui dazi mette d’accordo l’Europa (che la boccia). E fa la prima vittima: l’euro

Roma, 28 luglio 2025 – Il giorno dopo l’accordo scozzese sui dazi, a prevalere, nelle cancellerie, nelle forze politiche e tra le categorie europee, è uno spettro di giudizi critici che, a parte il via libera con riserve di Meloni e Tajani, si manifesta con verdetti tranchant e bocciature secche e senz’appello dell’intesa (Francia in testa, ma anche Spagna e, in serata, anche Germania).

Grafico possibili ripercussioni dell'accordo sui dazi Usa-Ue

Di certo sono molteplici i punti da chiarire e i nodi ancora da sciogliere: punti e nodi che, nella conta finale, potranno fare, in parte, la differenza, anche se fin da subito è stato evidente che l’intesa ha un vincitore (Donald Trump) e una sconfitta, Ursula von der Leyen, e con lei tutto il Vecchio Continente. Né, ad attutire il colpo, bastano le precisazioni che arrivano da Bruxelles, come quella sulla web tax: "Non c’è assolutamente alcun impegno sulla regolamentazione digitale". Anche perché sono smentite a stretto giro dalla Casa Bianca: "La Ue conferma che non adotterà né manterrà tariffe per l’uso delle reti e per le trasmissioni elettroniche". E, del resto, non a caso, dopo una giornata di oscillazioni, le Borse europee hanno virato su valori negativi, mentre è sprofondato l’euro, scendendo fin sotto quota 1,16 sul dollaro, nella peggiore performance dallo scorso maggio.

La tariffa del 15%

Il punto principale dell’intesa prevede una tariffa flat del 15 per cento sulle merci europee esportate negli Usa. Il dazio comprende tutto, nel senso che vi rientrano anche tutti gli altri balzelli esistenti. Nel 15% rientrerebbero quindi a titolo di esempio meccanica, agroalimentare – "ma almeno sul vino stiamo ancora negoziando", si fa sapere – chimica. Ma se questa è la quota valida in generale, l’attenzione di categorie e governi è tutta concentrata su esenzioni, eccezioni, pratiche aperte.

L’automotive

Per il settore siamo di fronte a uno sconto rispetto al 27,5% precedente, ma i produttori europei non esultano: "L’impatto sarà comunque negativo".

Acciaio e alluminio

Nessuno sconto, invece, al momento, per acciaio e alluminio: la tariffa resta al 50%. Trump è stato netto. Fonti europee, però, fin dall’altra sera hanno anticipato che si andrebbe verso un sistema di quote: il che vuol dire che la tariffa strong verrebbe applicata solo sulle produzioni esportate eccedenti un certo livello. Sotto quella soglia si rimarrebbe nel 15%.

Farmaci

Il settore farmaceutico è stato al centro di un vero giallo o quasi. Farmaci e semiconduttori restano attualmente esenti dai dazi statunitensi e continueranno a esserlo fino a un’eventuale introduzione di nuove misure da parte degli Stati Uniti, al termine delle indagini condotte ai sensi della Sezione 232. Anche in quel caso, tuttavia, "il dazio applicabile ai prodotti europei" per i due settori "non potrà superare il 15%, come previsto dall’intesa raggiunta". È la conferma di quanto dichiarato l’altro giorno da von der Leyen e arriva anche dalla Casa Bianca. Ma restano in campo le ipotesi di alcune esenzioni, ancora non chiare. Lo sconto riguarderebbe solo i soli farmaci generici.

Vino e superalcolici

"Le trattative" su possibili esenzioni per il vino "sono ancora in corso, al momento non c’è una tempistica precisa, ma sembrano esserci progressi più significativi sul fronte dei distillati".

Prodotti a dazi zero

L’Ue ha accettato di azzerare i dazi su una serie di prodotti agroalimentari non sensibili provenienti da oltreoceano, per un valore di circa 70 miliardi di euro di importazioni: frutta secca, soia, aragoste, pesce, formaggi, alcuni prodotti lattiero-caseari, pet food, fertilizzanti e alcuni prodotti chimici, questi ultimi anche in funzione di alternativa alle forniture russe. Per contro, ha spiegato l’alto funzionario, gli Stati Uniti hanno riconosciuto di non poter fare a meno delle esportazioni dell’Ue in una serie di casi: dispositivi medici e di certi prodotti farmaceutici, gli aeromobili e i ricambi aeronautici.