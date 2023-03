Qualità Prestige Navigare è facile elegante e green

Il nuovo M48, catamarano di 20 metri a firma di Garroni Design

Navigare seguendo la stella cometa della qualità. Da oltre trent’anni è questo il motto del Cantiere francese Prestige, marchio leader nella costruzione degli yacht di lusso che forma parte del Gruppo Beneteau e a ha varato più di 4.000 imbarcazioni che solcano i mari internazionali. Dal 1989 quando lo studio Garroni disegnò il primo 41 piedi, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma la stella cometa di Prestige non è mai cambiata.

Lo dimostra il lancio del nuovo M48, un catamarano di 20 metri a firma di Garroni Design che, anche se anche se offre un baglio leggermente più stretto rispetto a un catamarano tradizionale (il che gli permette di trovare più facilmente un posto barca), offre il massimo del comfort grazie ai suoi spazi abitabili, più ampi di quelli di un monoscafo e con tanto di vista mozzafiato sul mare garantita dalla grande finestra panoramica. Senza contare che con il joystick Volvo e due motori, uno per ciascuno scafo, l’M48, che può arrivare a una velocità di 20 nodi, è facilmente manovrabile nella fase d’attracco.

E infine il nodo dei consumi. Che rispetto a uno yacht monoscafo con lo stesso volume abitativo sono ridotti, favorendo anche meno emissioni di carbonio e, di conseguenza, ovvero una crociera più rispettosa dell’ambiente. E poi c’è il modello M8, vera punta di diamante del mercato degli yacht di lusso targati Prestige, che offre spazio e comfort paragonabili a quelli di un monoscafo di 85 piedi.

Costruito e progettato nei cantieri del Groupe Beneteau Italia e grazie all’esperienza trentennale di Garroni Design, l’M8 si presenta come un multiscafo unico e distintivo pensato fin dall’inizio come uno yacht a motore; un modello che vanta inoltre 270 metri quadrati di spazio abitativo, suite spaziose ed eleganti e due motori Volvo D8 da 600 cavalli.

"Un concentrato di innovazione – spiega Camillo Garroni, progettista dell’M8 –. La disposizione, gli spazi abitativi, la facilità di movimento e la sicurezza a bordo sono state studiate per ottimizzare l’esperienza degli armatori e della loro famiglia". Una vera e propria villa sul mare che però, anche in questo caso, consuma meno rispetto di un monoscafo della stessa grandezza: Prestige calcola infatti che, a una velocità di 8 nodi, il consumo di carburante si attesta intorno ai 20 litri l’ora. Tradotto nella pratica: i costi del carburante sono dimezzati.

Il relax ovviamente è tutto. E l’M8 non tradisce le attese: merito del grande salone per otto persone, completato da un immenso prendisole. A illuminare il salone e la sala da pranzo ci pensano anche le grandi porte scorrevoli in vetro. E la cabina armatoriale? Un appartamento privato di 30 metri quadrati.