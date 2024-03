Next Mobility Exhibition. Alla fiera di Milano il meeting di maggio

NME, Next Mobility Exhibition, l’evento internazionale biennale dedicato a soluzioni, tecnologie, mezzi e politiche per un sistema di mobilità delle persone integrato, innovativo e sostenibile, torna dall’8 al 10 maggio a Milano, sesta città al mondo per mobilità green e sede del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Vetrina di innovazione, ma anche momento di confronto e aggiornamento culturale di un settore in profondo cambiamento, NME sta lavorando al ricco palinsesto convegnistico, ideato e coordinato dal Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal professor Pierluigi Coppola (Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica), di cui fanno parte associazioni nazionali e internazionali, realtà accademiche e le associative che rappresentano le varie sfumature della transizione energetica. Il tutto con il supporto di Agens, Anav e Asstra, le tre associazioni italiane che rappresentano il mondo del trasporto collettivo su gomma, che hanno rinnovato l’adesione al progetto.

Tre giorni per scoprire mezzi, servizi e soluzioni che offrono una alternativa concreta all’auto privata, ma anche una opportunità unica di confronto e aggiornamento sui driver del mercato, le opportunità di sviluppo e le innovazioni che possono offrire alle nostre città e ai singoli cittadini una qualità di vita migliore e a più basso impatto ambientale.

In contemporanea si svolgerà Transpotec Logitec, la manifestazione leader in Italia per il trasporto merci e logistica. Le due manifestazioni manterranno una propria identità e un proprio progetto, ma affronteranno temi condivisi come la transizione energetica, le nuove prospettive di rinnovo infrastrutturale e la mobilità urbana: argomenti chiave per lo sviluppo sostenibile dei trasporti di merci e persone, soprattutto alla luce delle scadenze fissate a livello europeo. Info su www.nextmobilityexhibition.com