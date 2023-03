Con Costa Toscana otto giorni da sogno sull’ammiraglia smart

Costa Toscana

Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, svela le nuove rotte per l’estate 2023 nel Mediterraneo, che si è rivelato la destinazione prediletta dall’86% degli italiani. La stima prevede che quest’anno saranno oltre 1 milione i crocieristi italiani, con un incremento del 5% rispetto al 2022. Un trend positivo su cui punteranno le principali compagnie, che offriranno esperienze sempre più innovative a bordo delle navi di ultima generazione proprio nel bacino del Mediterraneo. Per la prossima estate, infatti, Costa Crociere, uno dei principali partner di Crocierissime, presenta itinerari fino a 8 giorni sulla sua nuova ammiraglia, Costa Toscana, che propone una vacanza all’insegna del divertimento e di esperienze uniche, dai ristoranti stellati, a spa e acquapark, fino a corsi di cucina a bordo.

Costa Toscana, più che una nave, è una Smart City: a bordo si trovano comfort e intrattenimento di ogni genere, dagli spettacoli a teatro fino ai corsi di cucina al Food Lab. Inaugurata lo scorso anno, presenta per la stagione estiva itinerari di 8 giorni nel Mediterraneo, toccando i porti di Genova, di Marsiglia e Barcellona alla scoperta della Provenza o delle architetture spagnole di Gaudì, fino ad arrivare alle splendide spiagge di Cagliari, per proseguire poi a Napoli dove ci si può godere una vera pizza e un giro a Spaccanapoli e nei vivaci Quartieri Spagnoli.

Infine non può mancare la tappa a Civitavecchia, dove sarà possibile visitare Roma e le sue bellezze, dai Fori Imperiali alla romantica Fontana di Trevi, dal Colosseo al Pantheon. La nave offre intrattenimento a bordo per tutti i gusti e per chi ama fare lunghe passeggiate vista mare è presente lo SkyWalk, da dove si può ammirare il panorama da più di 65 metri di altezza.