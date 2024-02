Benelli e Maroil-Bardahl. L’Italia che sa vincere

Benelli, iconica e storica casa motociclistica di Pesaro, ha siglato un accordo biennale con Maroil, prestigiosa azienda di lubrificanti di qualità superiore, che da 50 anni sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo il top di gamma di oli e additivi Bardahl per la moto.

L’accordo, a partire da quest’anno con durata biennale, vedrà Maroil-Bardahl Italia ’Official lubricant partner’ di Benelli. Due marchi italiani che possono vantare una storia illustre, accomunati da valori e passione per le due ruote, capaci di coniugare tradizione, qualità ed innovazione in prodotti di eccellenza, pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente. L’accordo prevede la fornitura di prodotti lubrificanti Maroil-Bardahl per tutti i concessionari Benelli dislocati sul territorio nazionale e europeo. Per l’occasione Maroil realizzerà un lubrificante specifico, espressamente dedicato a Benelli. Il nuovo prodotto sarà disponibile dalla primavera.

Gianni Monini, Responsabile Commerciale Italia di Benelli commenta così la nuova partnership. "Per noi è motivo di grande orgoglio annunciare l’accordo raggiunto con Maroil-Bardahl Italia, che a partire da quest’anno fornirà prodotti lubrificanti per i nostri veicoli. Si tratta di un accordo con un brand storico, con cui condividiamo valori e tradizione".

La parola a Cosimo Campolmi, direttore generale Maroil. "Da oltre 50 anni in Maroil sviluppiamo, produciamo e commercializziamo, lubrificanti e additivi di qualità superiore per Bardahl Manufacturing Corp. La nostra tecnologia è anche frutto della continua ricerca e dello sviluppo che portiamo avanti sia sul campo (grazie alle molteplici partnership) ma anche grazie al nostro laboratorio interno MLAB, nel quale stiamo investendo moltissime risorse. Da quest’anno – 2024 – siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione di Benelli, storica e iconica casa italiana costruttrice di motociclette, il nostro know-how, realizzando lubrificanti esclusivi e dedicati a questo marchio".

"Un impegno importante – conclude –, ma anche un motivo di grande soddisfazione per Maroil, che vede in questa partnership un’opportunità ulteriore di crescita così come l’occasione di legare nome e immagine alla casa motociclistica che, in questo momento, è leader di mercato per quanto riguarda le vendite in Italia".