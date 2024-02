Battezzata a Miami la Norwegian Viva star di Prima Class

Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 57 anni di storia caratterizzata da primati e successi, ha celebrato nel terminal certificato LEED® della compagnia al porto di Miami, il battesimo di Norwegian Viva, la nuova e attesissima nave della compagnia e la seconda dell’innovativa Prima Class. "Evento incredibile e speciale per molti di noi di NCL, non solo perché Miami è la nostra casa, ma anche perché abbiamo la possibilità di condividere questo momento con le nostre famiglie e gli amici", ha commentato l’evento il presidente David J. Herrera. "Lanciare una nave non è un’impresa individuale. Sono molto grato nei confronti dell’intera squadra NCL, dei nostri partner e specialmente verso il nostro spettacolare gruppo che ha contribuito alla creazione di Norwegian Viva e che si impegna sempre ad assicurare eccezionali esperienze di vacanza per i nostri ospiti".

Dopo il debutto lo scorso agosto della Norwegian Viva e della sua stagione estiva in Europa, Prima Class è impegnata nel creare nuovi design e servizi per la nave, per mettere l’esperienza dell’ospite e della nave al primo posto. "Come compagnia, abbiamo vissuto un anno leggendario con il debutto delle navi di nuova generazione all’interno di tutte e tre i nostri brand: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises", ha dichiarato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "L’aggiunta di Norwegian Viva eleva ulteriormente la nostra flotta di livello mondiale, offrendo ai nostri ospiti d’eccezione un altro incredibile modo di godersi la vacanza, vivere nuove esperienze e creare ricordi indimenticabili. Dal lancio ad agosto, la soddisfazione iniziale degli ospiti di Norwegian Viva ha sorpassato ogni altra recensione della flotta NCL, a testimonianza di quanto sia incredibile questa nave, ma anche del livello eccezionale del servizio e dell’attenzione ricevuta dall’ equipaggio a bordo".

Luis Fonsi, padrino di Norwegian Viva (ora posizionata a San Juan di Porto Rico) e già vincitore ai GRAMMY® come cantante, cantautore, musicista e produttore (“Despacito“ fa parte della storia della musica latina), ha ufficialmente battezzato la nave con la cerimoniale rottura della bottiglia.