Abitar viaggiando: la vera libertà. "Scoperta e rispetto ambientale"

Il camper è sempre più amato dagli italiani.

Abitar viaggiando: un nuovo modo di muoversi ma soprattutto di intendere la vacanza all’insegna della libertà e a diretto contatto con la natura. Il primo riferimento concreto lo ha offerto la diffusione del camper, un veicolo che viene impiegato da più di un milione di nostri connazionali con un parco di oltre 250mila mezzi. Questa quota ha superato in Europa i tre milioni di veicoli in circolazione e le percentuali di crescita sono continue.

Secondo Raffaele Jannucci – tra i massimi esperti di questo tipo di vacanza – il claim di ’abitar viaggiando’ appunto "non si riferisce solo a un segmento delle varie componenti del turismo, ma esprime una cultura nuova nei valori ambientali per la quale il camper è essere testimone responsabile". Stiamo parlando dunque di un modello diverso di vivere il tempo libero e la vacanza con spirito di scoperta, con il desiderio di andar per luoghi, "di inserirsi – sostinere Jannucci – in presa diretta nei panorami, nelle località nelle quali si arriva con la curiosità che diventa rapporto, intesa motivata, ricchezza di motivi che trasformano il viaggio in una conquista di valori di vita".

Insomma il viaggio diventa un patrimonio che regala alla vacanza non il connotato del divertimento o quello della semplice curiosità ma che dona emozione, gioia, ricordi preziosi. E lo fa attualizzando l’attualità in particolare per quanto concerne il processo di transizione ecologica, le conquiste della digitalizzazione, la protezione dei valori ambientali. "L’abitar viaggiando – conclude Jannucci – significa essere testimoni consapevoli di un turismo che si rapporti con i luoghi in maniera corretta e che trasformi la vacanza in momenti di vita in cui è in grado di scopre anche la parte migliore di noi stessi".