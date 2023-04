Quattro etichette fra novità e tradizione

Hanno debuttato all’ultima edizione del Vinitaly le quattro etichette dell’inedita gamma ‘Cuvée classiche’ di Val d’Oca, pensate come un’ideale ponte tra passato e futuro del marchio: un’evoluzione ancorata alla tradizione del prosecco e capace di andare incontro alle nuove tendenze di gusto e consumo anche come vino da pasto, da abbinare sia alla carne che al pesce. L’intera collezione si identifica per l’iconica bottiglia nera satinata, con etichetta e capsula in quattro varianti di colore: oro ramato, argento, azzurro e rosa.