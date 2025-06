"Intelligenza artificiale: serve un giusto equilibrio"

IMMAGINATE un futuro in cui i sistemi di intelligenza artificiale prendono decisioni e agiscono con poca o nessuna supervisione umana. Con il rapido avanzare degli agenti di intelligenza artificiale, quel futuro è ormai alle porte. Per questo motivo SAS sta costruendo il futuro dell’intelligenza artificiale agentica sulla base solida dell’innovazione responsabile. SAS Intelligent Decisioning – disponibile sulla piattaforma leader nei dati e nell’intelligenza artificiale, SAS Viya – consente alle organizzazioni di progettare, distribuire e scalare gli agenti di intelligenza artificiale con un equilibrio tra autonomia dell’intelligenza artificiale e supervisione umana, governance integrata e trasparenza nelle decisioni.

"L’approccio di SAS all’intelligenza artificiale agentica raggiunge il giusto equilibrio tra decisioni autonome e governance etica", dice Nick Patience, Vice President and Practice Lead, Artificial Intelligence Software and Tools presso The Futurum Group. "I suoi agenti intelligenti non rappresentano solo un progresso tecnologico, ma offrono anche un framework pragmatico per un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale aziendale. Esattamente ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno per orientarsi in questo panorama in rapida evoluzione e ottenere un vantaggio competitivo", prosegue Nick Patience.

Gli agenti di intelligenza artificiale ricevono supporto decisionale con una calibrazione etica. E’ questa la novità, il valore dell’Intelligenza Artificiale agentica per le imprese: ovvero la creazione di sistemi collaborativi che amplificano l’intelligenza, lavorando insieme agli esseri umani. Il framework di intelligenza artificiale agentica di SAS Viya si fonda su tre pilastri: decisioning, equilibrio fra uomo e algoritmi intelligenti e governance. Quanto al primo punto, Sas propone un approccio ibrido, che combina la precisione dell’analisi deterministica con la flessibilità e la capacità di ragionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Questo approccio consente ai clienti di costruire agenti di intelligenza artificiale capaci di fornire risultati affidabili e precisi, mantenendo al contempo le regole e i vincoli richiesti nei settori regolamentati.

Gran parte del lavoro futuro per le aziende e i manager sarà quello di trovare il giusto equilibrio fra uomo e intelligenza artificiale. SAS permette alle organizzazioni di stabilire il livello più appropriato di autonomia degli agentidi intelligenza artificiale e dal coinvolgimento umano, in base alla complessità del compito, al rischio e agli obiettivi aziendali. Gli agenti possono operare in autonomia per compiti ripetitivi basati sui dati, mentre l’intervento umano fornisce supervisione, giudizio etico e direzione strategica. Infine, c’è la governance. Il framework di governance integrato di SAS consente di costruire agenti IA che non solo producono risultati accurati, ma rispettano anche gli standard etici, mantengono la privacy dei dati, sono allineati ai valori aziendali e alle verifiche normative.

"Man mano che le organizzazioni evolvono verso ecosistemi di IA aperti e interoperabili, distribuiti su ambienti multi-cloud e ibridi, fiducia e trasparenza nella governance dell’IA diventano elementi distintivi tra i provider tecnologici", spiega Tiffany McCormick, Research Director, Digital Business Models and Monetization di IDC. "SAS sta adottando iniziative all’avanguardia per rispondere alla crescente domanda di intelligenza artificiale agentica, con un impegno chiaro verso l’etica e un’esecuzione distintiva nel campo del decisioning con l’intelligenza artificiale", aggiunge.