"Il Ponte acceleratore di sviluppo". Ma c’è da sciogliere il nodo espropri

"Cambierà il mondo", promette Matteo Salvini, mostrando dal traghetto lo Stretto di Messina che, nelle sue parole, sta per diventare una nuova cerniera d’Italia. Il Ponte, assicurano dal governo, non sarà solo un’infrastruttura, ma un volano di crescita, lavoro e mobilità. Un "acceleratore di sviluppo", capace di attrarre investimenti, riportare cervelli in fuga e rimettere il Sud al centro della mappa economica nazionale. Ma mentre il ministro delle Infrastrutture esulta per il via libera al progetto definitivo, i problemi cominciano ad accumularsi: espropri, ricorsi, valutazioni ambientali ancora in corso e un malcontento crescente nei territori coinvolti.

Nel mezzo della celebrazione, Salvini manda anche un segnale politico: l’opera potrebbe essere intitolata a Silvio Berlusconi, l’uomo che per primo, vent’anni fa, lo rilanciò come simbolo del riscatto infrastrutturale italiano. "Ho pensato a Silvio, indubbiamente", dice il leader della Lega. "Avremo modo di parlarne", aggiunge, ricordando che già Malpensa porta il nome del Cavaliere. A fare da sponda, il video condiviso da Marta Fascina in cui Berlusconi definiva il Ponte "strategico per l’Italia": un’investitura postuma che Salvini sottoscrive con un “mi piace” social e con la promessa di realizzarlo entro il 2032.

La realtà è però molto più complessa. Il progetto, seppur finalmente formalizzato, è ancora sospeso tra annunci e ostacoli concreti. La Corte dei Conti deve ancora “bollinare” gli atti, da Bruxelles filtrano caute riserve ("valuteremo a tempo debito"), mentre sul fronte interno esplode il caso espropri. Il nodo non è solo procedurale, ma sociale e politico: i lavori partiranno in autunno, assicura Salvini, e i primi a pagarne il prezzo saranno i cittadini che dovranno lasciare case, terreni, attività.

Il governo tenta di disinnescare la miccia promettendo indennizzi "più alti" e una gestione "graduale", ma gli ambientalisti si preparano a nuovi ricorsi e l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Piero Ciucci, conferma: "Siamo certi che impugneranno anche la delibera del Cipess". Intanto le comunità locali, come quella di Villa San Giovanni, temono di essere travolte da un’opera più grande di loro, che potrebbe cambiare in modo irreversibile l’identità del territorio. Ma Salvini tira dritto, moltiplicando presenze tv e video sui social. Da Villa San Giovanni a Reggio, fino a Messina, con lo sfondo blu dello Stretto a fare da scenografia, rilancia la sua visione: traghetti solo turistici, 10 minuti per attraversare lo Stretto in auto, meno inquinamento, posti di lavoro a migliaia. "Dopo secoli di chiacchiere e promesse, si fa sul serio", dice.

A chi evoca lo spettro del 2011, quando il governo Berlusconi accantonò il progetto sull’altare dei tagli imposti da Monti, Salvini risponde: "Allora arrivò un esecutivo tecnico. Oggi c’è un governo solido, coeso, che durerà anche nella prossima legislatura. Il Ponte lo inaugureremo noi". Quanto alle critiche, per il ministro arrivano solo da una "minoranza rumorosa", come lo erano i contrari all’Autostrada del Sole negli anni ’50 o i “no Cupola” ai tempi di Brunelleschi.