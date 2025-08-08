L’India sospende l’acquisto di armi e jet Usa per effetto dei dazi

Roma, 8 agosto 2025 – La risposta dell’India al dazio commerciale del 25% imposto da Trump in risposta all'acquisto di petrolio russo non si fa attendere. Alla mossa del presidente Usa l’india reagisce sospendendo i suoi piani per l'acquisto di nuove armi e aerei dagli Stati Uniti e annullando il viaggio a Washington del ministro della Difesa Rajnath Singh, previsto nelle prossime settimane per annunciare alcuni acquisti. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando tre funzionari indiani a conoscenza della questione.

Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente Usa Donald Trump

Tra i progetti congelati, figurano l'acquisto dei veicoli da combattimento Stryker, prodotti dalla General Dynamics Land Systems, e dei missili anticarro Javelin, sviluppati da Raytheon e Lockheed Martin. A febbraio, Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi avevano annunciato un'intesa preliminare per l'approvvigionamento e la produzione congiunta di questi sistemi e, secondo due funzionari citati da Reuters, il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, avrebbe dovuto ufficializzare a breve anche l'acquisto di sei aerei da ricognizione Boeing P-8I e dei relativi sistemi di supporto per la Marina indiana, in un accordo dal valore stimato di 3,6 miliardi di dollari.

Il brusco dietrofront è arrivato dopo l'annuncio, due giorni fa, del nuovo dazio del 25% sulle importazioni indiane, che ha portato il carico tariffario complessivo al 50%. In particolare la Casa Bianca accusa Delhi di continuare a “sostenere la macchina da guerra di Mosca” attraverso l'acquisto e la rivendita di petrolio russo. Una fonte del governo di Modi ha lasciato intendere che le trattative in ambito difesa potrebbero riprendere, ma solo a fronte di una maggiore chiarezza sull'evoluzione dei rapporti bilaterali, aggiungendo tuttavia che ciò “non accadrà così presto come previsto”.