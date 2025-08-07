Quando arriva la carta Dedicata a te 2025? Requisiti e uso: cambiano le regole per la ricarica da 500 euro

Roma, 7 agosto 2025b – Ritorna la carta ‘Dedicata a te’, lanciata nel 2023. Si tratta di un aiuto economico, sbloccato dal recente decreto attuativo, che mette a disposizione un fondo di 500 milioni di euro alle famiglie italiane.

I requisiti

L’assegnazione della carta ‘Dedicata a te’ avviene in automatico, senza il bisogno di fare alcun tipo di richiesta, a destinatari con Isee massima di 15mila euro. L'Inps infatti girerà ai comuni gli elenchi di persone presenti nei propri database. Le varie amministrazioni comunali avranno un mese di tempo per correggere o confermare gli elenchi degli aventi diritto. Secondo il testo ufficiale, i potenziali beneficiari sono 1.157.179. La torta sarà tagliata seguendo criteri legati al numero di abitanti e alla fascia di reddito media del territorio. Nella selezione pesano anche la composizione familiare e la presenza di minori: avranno una corsia preferenziale i nuclei con almeno tre membri, e in particolare quelli dove c’è almeno un figlio nato entro il 2011 o, in seconda battuta, entro il 2007.

Gli esclusi dal beneficio

Le persone escluse dalla carta sono quelle che ricevono la Naspi, o che beneficiano della Dis-coll, oppure che sono in cassa integrazione oppure ancora che hanno l'indennità di mobilità. Inoltre sono impossibilitati a riceverla anche le persone che hanno accesso ai fondi di solidarietà, o che ricevono l'assegno di inclusione, o che hanno ancora attiva la vecchia carta acquisti. Niente carta anche per chi usufruisce di contributi o sussidi locali, comunali o regionali.

Da ottobre via all'accredito

A partire dal mese di ottobre, la carta ‘Dedicata a te’ verrà attivata con l’accredito dell’importo previsto. La carta, distribuita da Poste Italiane attraverso Postepay, serve a un solo scopo: fare la spesa. È pensata per l’acquisto di generi alimentari strettamente indispensabili. Rispetto alle edizioni precedenti, alcune voci di spesa sono state tagliate: niente carburante; niente abbonamenti ai mezzi pubblici; niente acquisti al di fuori dell’alimentare di base. Inoltre, la carta offre anche accesso a sconti del 15% negli esercizi convenzionati aderenti al programma, che devono essere abilitati al circuito Mastercard. Funziona come una normale carta di pagamento elettronica, dotata di codice pin personale, ma non permette prelievi di contanti o ricariche, né acquisti extra-alimentari. Per sapere quali esercizi commerciali aderiscono all’iniziativa e permettono di beneficiare delle agevolazioni previste, è possibile consultare il sito del Ministero dell’Agricoltura.

Documenti richiesti e scadenze

I destinatari riceveranno una comunicazione ufficiale da parte del proprio Comune di residenza, che fornirà istruzioni per ritirare la carta presso gli sportelli postali. Al momento della consegna, sarà necessario presentare un documento valido e il codice fiscale. Le famiglie che riceveranno il beneficio per la prima volta otterranno una nuova carta; per chi ha già usufruito dell’aiuto, è prevista una semplice ricarica sull’account esistente. Per ritirare la carta sarà necessario presentare: la lettera di assegnazione ricevuta dal Comune; un documento d’identità in corso di validità; il codice fiscale. Il ritiro può essere effettuato anche da una persona delegata, munita di autorizzazione scritta. Chi riceverà la carta, se non la userà almeno una volta entro metà dicembre 2025, la perderà. E anche i 500 euro hanno una scadenza, devono infatti essere spesi entro il 28 febbraio 2026. Le somme e le risorse non utilizzate nei tempi previsti torneranno nelle casse dello Stato.