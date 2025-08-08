Dazi, la Ue blinda l’accordo Usa : "Investimenti non vincolanti"

Sul 15% non si torna indietro, nemmeno per auto, chip e farmaceutici: settori sui quali l’amministrazione Usa non ha ancora sciolto tutte le riserve. Inoltre, la montagna di investimenti prevista nell’accordo raggiunto tra Ursula von der Leyen e Trump non è vincolante. Bruxelles batte un colpo nei confronti degli Stati Uniti, in attesa di avere fra le mani il documento scritto dell’intesa. Proprio mentre il tycoon non nasconde la sua euforia per i risultati ottenuti — e non solo in termini di nuovi incassi per l’erario. Più importante, dal suo punto di vista, è la decisione di Apple di tornare "in patria", mettendo sul tavolo altri 100 miliardi, oltre ai 500 già promessi. Una svolta significativa, considerando che, dopo la stangatadi Trump contro la Cina, la multinazionale degli iPhone aveva puntato verso l’India.

È vero che il Brasile è il Paese più colpito, con dazi record al 50% imposti per quelli che il presidente Bolsonaro ha definito "motivi politici". Ma anche per Cina e India le tariffe sono decisamente più salate rispetto a quelle fissate per l’Ue. Tanto che si sta profilando una sorta di alleanza dei Brics contro gli Stati Uniti. Insomma, una situazione in rapido movimento. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la legge in due modi distinti. Il primo: con la nuova geopolitica dei dazi, l’Europa (e quindi l’Italia) potrebbe godere di un vantaggio competitivo rispetto ai Paesi colpiti da tariffe più elevate. Il secondo: la sovrapproduzione dei Paesi asiatici potrebbe riversarsi proprio sull’Europa, a oggi il mercato più aperto al mondo. Tanto che il ministro invoca contromisure da parte di Bruxelles.

Dalla Commissione Ue, per ora, si attendono gli ordini esecutivi relativi ai dazi anche sull’automotive, che rischia di pagare un prezzo altissimo: almeno 12 miliardi di euro, secondo il Wall Street Journal, una stangata peggiore di quella subita durante il Covid. "Non abbiamo dubbi che altri ordini esecutivi arriveranno presto", ha affermato una portavoce della Commissione, Arianna Podestà. "Abbiamo un accordo politico, non abbiamo motivo per dubitare degli impegni presi; il resto è pura speculazione". Ma a Bruxelles non manca il nervosismo. Tanto che dall’esecutivo comunitario fanno sapere che i "controdazi" sono solo sospesi e possono essere reintrodotti.

In particolare, le cifre riguardanti le importazioni di energia dagli Usa e gli investimenti Ue negli Stati Uniti "non sono vincolanti". Piuttosto, spiegano i portavoci della Commissione, "quello che abbiamo trasmesso all’amministrazione Usa è un aggregato delle intenzioni raccolte dalle imprese europee e dagli Stati membri, che abbiamo consultato, riguardo le loro spese in energia e i piani di investimento". Una risposta alle minacce di Trump di riportare i dazi al 35% nel caso in cui l’Ue non dovesse onorare gli impegni su importazioni energetiche (750 miliardi di dollari in tre anni) e investimenti (600 miliardi) negli Usa. "Le compagnie europee hanno il diritto di investire dove ritengono più vantaggioso".

Alta tensione anche in Svizzera, dove la trattativa con gli Usa è ancora in corso. Gli elvetici, ieri, hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di firmare un accordo capestro e si sono detti pronti a bloccare l’acquisto degli F-35 statunitensi. Del resto, i dazi di Trump rischiano di colpire al cuore il sistema produttivo svizzero, con pesanti conseguenze sul made in Suisse, dal cioccolato agli orologi. Infine, la Bce che, nel suo bollettino economico di ieri, non ha nascosto le sue preoccupazioni: le tensioni commerciali, con i dazi Usa, e quelle geopolitiche, tra in Ucraina e in Medio Oriente, fanno sì che i rischi per la crescita economica restino orientati al ribasso, riducendo la propensione delle imprese agli investimenti e quella delle famiglie ai consumi. Un contesto che spinge la Bce a non assumere altri impegni per la riduzione dei tassi di interesse.