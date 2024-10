I colloqui di lavoro condotti da un avatar

SI CHIAMA M-IA, ed è l’avatar ideato da BeTalent Careers, piattaforma proprietaria di Begear, che utilizza l’Intelligenza artificiale per far colloquiare studenti e profili professionali beginner del settore tecnologico e indirizzarli direttamente verso la posizione aperta più adatta a loro, tra le aziende all’interno del network Begear e delle aziende partner. M-IA è in grado di verificare le competenze e, qualora riscontrasse delle lacune, è in grado di fornire ai candidati un feedback completo suggerendo dei percorsi di formazione e upskilling gratuiti per colmare le competenze e allineare il proprio profilo professionale alle diverse opportunità lavorative. L’idea nasce dall’esperienza di Begear, società operante nel mondo IT da oltre 20 anni, e parte dalla consapevolezza che un recruiter impiega in media 600 ore, cioè 25 giorni, per trovare una risorsa adatta al ruolo. I talenti del mondo tecnologico possono trovare numerose opportunità di lavoro e grazie al supporto di M-IA colmare le loro competenze in caso di necessità.

I percorsi di upskilling gratuiti assegnati da M-IA ai giovani talenti consentiranno loro, una volta completati, di accedere alle posizioni lavorative individuate. Durante il percorso, inoltre, i candidati avranno la possibilità di confrontarsi gratuitamente con i Tutor, cioè con professionisti esperti nel settore digitale, e ricevere consigli personalizzati. La piattaforma BeTalent Careers nasce con l’obiettivo di rendere più immediato il match tra candidato e percorso lavorativo o formativo che più gli si addice, accelerando le attività time-consuming come, per esempio, la fase di pre-selezione dei colloqui conoscitivi. "Il nostro obiettivo è quello di connettere le aziende ai talenti, oggi sempre più preparati e allineati alle rapide evoluzioni del mercato. Con BeTalent Careers, aiutiamo i giovani a muoversi al meglio nel mondo del lavoro. Educhiamo l’Intelligenza artificiale affinché sia sempre più aggiornata sulle richieste del mercato e i numeri parlano chiaro: attiviamo 5 master all’anno e riusciamo a garantire un posto di lavoro al 98% dei candidati entro 6 mesi", aggiunge Antonello Spinetti (nella foto sotto), ceo di Begear.

