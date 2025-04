Guerra Ucraina Russia in diretta, Kiev pronta ad accettare il 90% del piano di Trump. Media: “Washington vuol riconoscere la Crimea come russa”

Roma, 19 aprile 2025 - Anche se il piano di Trump per la pace rischia di essere un po' troppo favorevole alla Russia, Kiev sarebbe disposta ad accettarne al 90 per cento. Secondo il New York Post però gli ucraini non credono che il Cremlino voglia realmente trattare per la pace. Mentre Bloomberg assicura che Washington è pronta a riconoscere la Crimea come russa, nella proposta per fermare le armi (Zelensky permettendo, visto che il presidente ucraino ha più volte ripetuto che anche la penisola annessa da Mosca nel 2014 sarebbe dovuta tornare ucraina). E l'amministrazione Trump avrebbe già elaborato un piano preliminare per monitorare il cessate il fuoco, ha fatto sapere una fonte al Wall Street Journal, agiungendo che la bozza del piano è stata presentata a Parigi da funzionari americani a quelli europei e ucraini.

